На Елизавете подростки избили школьника и его мать из-за картинки в соцсетях

Екатеринбурженка Оксана Савельева с недавних пор опасается за себя и своего сына. В середине июня толпа подростков избила её 14-летнего сына, а потом и ее саму. Сейчас женщина лежит в 24-й больнице. В произошедшем она винит 16-летнего Григория Горгяна (Гошу), который таким образом отомстил за безобидную картинку, созданную его друзьями.

10 июня компания подростков поехала кататься на лодке на Елизавете. Среди них был и сын Оксаны. Неожиданно лодка перевернулась. Нескольким подросткам удалось выплыть на берег, но Гоша начал тонуть. На берег его вытащили рыбаки.

На следующий день подростки сделали картинку с надписью «Герои не погибают» с фотографией Гоши. Подросток почему-то пришёл в ярость. По словам Оксаны, после этого он позвал её сына на разборки, куда пришёл со своими друзьями.

— Никакого разговора не было. Они сразу начали его избивать. Мне об этом рассказали сразу несколько человек, которые там были. Его били руками и ногами, головой об асфальт. Его едва не убили, — сквозь слёзы рассказала женщина E1.RU.

Об инциденте Оксана узнала не сразу.

— В день, когда это случилось, он ночевал у друга. Я работаю до 21 часа. Когда я приходила домой, то он старался прошмыгнуть мимо меня в комнату, не хотел, чтобы я видела, что он избитый, — вспоминает женщина.

Оксане сын сказал, что упал, но женщина не поверила и начала опрашивать друзей сына. Для них случившееся не было секретом. Как выяснилось, знала о произошедшем и учитель физкультуры 52-й школы, где учился избитый парень.

— Елена Геннадьевна Кучуг, учитель физкультуры, хорошо знает этого Гошу, — рассказывает Оксана. — Парень он спортивный, занимается боксом. Сейчас он учится в техникуме, а до этого учился в этой же школе. В августе ребята из школы, в том числе Гоша и мой сын, должны ехать в лагерь в Анапу. Вместе с ними едет и Елена Геннадьевна. Конечно, я испугалась, что там всё повторится и моего сына снова изобьют. Но Кучуг мне сказала, что со всем разберётся, и попросила никуда не обращаться.

По словам Савельевой, учитель посоветовала ей написать заявление и изложить в нём все обстоятельства случившегося. Это заявление мама отдала учителю, которая пригрозила Горгяну, что если он выкинет что-то подобное, то она передаст заявление в ПДН. Но эффект получился обратным.

— Моему сыну стали угрожать, просили его, чтобы я забрала это заявление. Звонили и мне. Однажды часа в три ночи мне позвонили в домофон и сказали, что, если я не заберу заявление, «всем будет плохо», — вспоминает Оксана.

С мужем Оксана Савельева в разводе, он живёт в Казахстане. Поэтому решать проблему с распоясавшимися подростками женщина была вынуждена сама. 30 июня женщина, закончив работать в девять вечера, отправилась домой к Горгяну. Живёт он в девятиэтажке на улице Мартовской. Родителей у Гоши нет. Его воспитывает тётя. Она и открыла Оксане дверь, сказав, что её племянника нет дома. Оксана решила его дождаться у подъезда. А вскоре ей на телефон позвонил Гоша.

— Сказал, что сейчас придёт с друзьями и устроит мне. Я ответила, что не боюсь его, — вспоминает женщина.

А потом к подъезду, по словам Оксаны, пришли не меньше 20 подростков из «группы поддержки» Гоши.

— В подъезд он зашёл с другом. Я спросила его: «За что ты избил моего сына?» Он мне ответил, что тот смеялся над этой аватаркой. Сказал, что они с ним дрались один на один, хотя это неправда, — заявила Оксана.

Этот разговор проходил в присутствии тёти подростка, являющейся его опекуном. Слово за слово подросток перешел к оскорблениям и угрозам, набросился на Оксану, выхватил нож. А его тётя ушла в квартиру и закрыла дверь.

— Если бы рядом не было его друга, то он бы меня точно убил. Тот его оттаскивал, но, даже несмотря на это, Гоша сумел меня избить. Взял за волосы и бил руками по лицу и голове. Потом сказал мне: «Только попробуй выйти на улицу», — вспоминает женщина.

Сейчас она находится в ГКБ № 24. Передвигаться Оксане тяжело, когда она встаёт с кровати, её сразу же начинает шатать. На лице ещё видны следы недавних побоев. Она говорит, что за себя не боится, но сильно переживает за сына, опасаясь, что его изобьют вновь.

Мы встретились с Григорием и его тетей, чтобы узнать их версию драки. На разбойника Гоша не похож — обычный подросток. В случившемся он обвиняет Оксану. По его словам, с сыном женщины они дрались один на один, а Оксану он ударил всего один раз, да и то в целях самообороны — у нее был электрошокер.

— Она к нам пришла ночью, вела себя неадекватно, — заявила тётя.

— В каком смысле неадекватно? Была пьяна?

— Нет, она была трезвая, но скажите, какой нормальный человек придёт на разборки ночью?

— Гоша, зачем ты привёл друзей, ведь Оксана была одна?

— Когда я говорил с этой женщиной по телефону, она мне сказала, что пришла с мужиками и они меня побьют, поэтому я тоже позвал друзей.

— Сколько ударов ты ей нанёс?

— У неё был шокер, и я оборонялся. Ударил её один раз.

— Но у неё синяки под обоими глазами, значит, ударов было минимум два…

— Точно уже не помню, я оборонялся.

Гоша утверждает, что ножа при нем не было.

По словам соседей, в тот день действительно у их подъезда было много подростков. Но в случившемся они винят Оксану, утверждая, что Гоша хороший парень.

— Я здесь живу с 1994 года, Гоша вырос на моих глазах, — объяснила одна из соседок. — Хороший парень, всегда здоровается. Ничего плохого сказать не могу, а про тот день… Да, пришло человек 18. Гоша же местный парень, многих тут знает, вот и собрались… А эта женщина сама виновата. Скажите, какой нормальный человек приходит что-то выяснять ночью?

По словам Оксаны, после произошедшего она позвонила физруку Елене Кучуг и сказала, что не отпустит сына в Анапу в такой компании. Также Савельева рассказала ей и об избиении, и о том, что собирается написать заявление в полицию.

— Она мне сказала: «Не надо торопиться. Побои вы снять ещё успеете, а жизнь пацану (Гоше. — Прим. ред.) сломаете, ведь его могут отчислить из техникума», — вспоминает Оксана.

Но Оксана Савельева не стала прислушиваться к словам педагога, а написала заявление в 13-й отдел полиции.

В разговоре с E1.RU директор 52-й школы, где учится сын Оксаны, заявила, что ничего не слышала об этом инциденте, а физрук Елена Кучуг к общению с журналистами не готова. Григория Горгяна она знает, но дать какую-либо характеристику она отказалась.

Между тем, как нам стало известно, полиция уже начала проверку. Сейчас силовики будут опрашивать всех участников инцидента и по результатам медэкспертизы примут процессуальное решение. По нашим данным, на учёте в ПДН Григорий не состоит.

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