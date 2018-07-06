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Шикарный дом для собак вызвал зависть у поклонников сестры Кардашьян
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Шикарный дом для собак вызвал зависть у поклонников сестры Кардашьян 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сестра Ким Кардашьян и участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер построила большой дом для собак, чем вызвала насмешки и зависть пользователей. Об этом сообщает The Independent.
Кайли провела экскурсию по «собачьему особняку», который оснащен системами отопления и кондиционирования. В доме даже есть мини-крыльцо и белая ограда, что восхитило ее подписчиков.
Поклонники Кайли испытали нескрываемую зависть просторному жилью для питомцев девушки. «Сдается ли собачий домик в аренду? Ищу место», — прокомментировал подписчик. «Почему дом для собак Кайли Дженнер лучше, чем мой», — недоумевал другой.
20-летняя американская модель — хозяйка двух левреток (итальянские борзые), регулярно появляющихся в ее Instagram. Однако общее число ее домашних животных достигает девяти, считает журнал People. Девушка не скрывает своей любви к собакам и даже ведет отдельный аккаунт Normie and Bambi Jenner, который насчитывает 461 тысячу подписчиков. В основном аккаунте сестра Кардашьян набрала 110 миллионов поклонников.
8 июня сообщалось, что жительница Великобритании Лиз Хаслам бросила мужа ради ухода за 30 собаками породы бультерьер, половина из которых больны и требуют дополнительного ухода. Лиз приняла такое решение после того, как супруг предложил ей выбрать между браком и спасенными собаками. По словам женщины, ее страсть к собакам внесла напряжение в отношения пары.
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