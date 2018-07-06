на Ямале более полутоны санкционки отправилось под колеса бульдозера

На Ямале подытожили борьбу с запрещенным к ввозу продовольствием. С начала года совместно с работниками транспортной прокуратуры и таможни выявлено три нелегальные партии яблок. Об этом участникам окружной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции сообщила Галина Пронь, начальник регионального отдела управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Больше всего фруктов и овощей изъято в Новом Уренгое — 247 кило яблок и 85 кило пекинской капусты. Все они были завезены в Россию из Польши. Немногим меньше плодов того же происхождения нашлось на складе в Салехарде. И, совсем немного яблок с Украины — около 17 килограмм изъято у некоего индивидуального предпринимателя того же муниципалитета.

Все эти витамины, невзирая на товарный вид и свежесть отправились на ближайшие полигоны ТБО для безжалостного уничтожения.