Он снял 20-минутный видеоролик.
Конкурс на лучшего ученика воспитательных колоний проходит ежегодно. В этом году за победу в федеральном конкурсе будет соревноваться Константин П. Подросток закончил учебный год на «хорошо и „отлично“, принимает активное участие в культурно-спортивных мероприятиях учреждения, отличается прилежанием и дисциплиной.
Конкурсную работу несовершеннолетний осужденный посвятил профессии, в которой намерен реализоваться в будущем — журналистике. Сейчас он под руководством преподавателей изучает азы профессии в телестудии „Юность“, которая совсем недавно открылась в учреждении — пишет тексты, снимает видео, использует программы по монтажу.
В 20-минутном ролике подросток рассказал, чем привлекательна для него профессия журналиста, а также осветил учебные будни воспитанников Находкинской ВК.
Сотрудниками учреждения ведется постоянная работа по привлечению воспитанников в творческую деятельность: подростки занимаются в арт-студии „Гармония“, театральном кружке „Рампа“, видеостудии „Юность“. Творческая реализация помогает подросткам развить интеллектуальный потенциал, снять психологическое напряжение, продуктивно провести досуг, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Приморскому краю.