Лучший ученик приморской воспитательной колонии выбрал своим призванием — «журналистику»

Он снял 20-минутный видеоролик.

Конкурс на лучшего ученика воспитательных колоний проходит ежегодно. В этом году за победу в федеральном конкурсе будет соревноваться Константин П. Подросток закончил учебный год на «хорошо и „отлично“, принимает активное участие в культурно-спортивных мероприятиях учреждения, отличается прилежанием и дисциплиной.

Конкурсную работу несовершеннолетний осужденный посвятил профессии, в которой намерен реализоваться в будущем — журналистике. Сейчас он под руководством преподавателей изучает азы профессии в телестудии „Юность“, которая совсем недавно открылась в учреждении — пишет тексты, снимает видео, использует программы по монтажу.

В 20-минутном ролике подросток рассказал, чем привлекательна для него профессия журналиста, а также осветил учебные будни воспитанников Находкинской ВК.