Блондинка из Уфы прошла предварительный отбор на Мисс MAXIM — 2018

Алена не новичок в конкурсах красоты

Жительница Уфы Алена Гринченко попала в сотню девушек, которых отобрали для участия в конкурсе Мисс MAXIM — 2018. Популярный мужской журнал каждый год выбирает самых сексуальных красоток со всей страны.

28-летнюю девушку пригласили для участия в фотосессии в Москву.

— Москва, жди меня, — написала уфимка на своей странице в одной из соцсетей.

У девушки идеальные параметры

После фотопроб редакция мужского журнала должна выбрать ТОП-10 участниц. Финал конкурса состоится 19 июля в столице.

Победительница попадёт на обложку очередного номера издания и ценные призы от спонсоров события. Так, в прошлые годы участницы получали дорогостоящие иномарки.

В прошлом году землячка Алены — ice girl хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ульяна Тригубчак, дошла до финала конкурса. После этого популярность девушки заметно возросла, она стала активнее развивать свой Instagram-аккаунт.