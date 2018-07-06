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Алкоточки вынесут из спальных районов
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Алкоточки вынесут из спальных районов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Концепцию федерального проекта «Здоровый образ жизни» планируют дополнить запретом продажи алкоголя в спальных районах. Обновленный документ, подготовленный Минздравом, проходит обсуждение в Общероссийском народном фронте и Госдуме. Об этом «Лайфу» рассказал главный нарколог ведомства Евгений Брюн.
По сути, предлагается сконцентрировать продажу алкоголя в крупных алкогольных маркетах, которые расположены в отдалении от спальных районов. Ожидается, что осенью программа будет «сверстана в окончательном виде».
"Запретить продажу алкоголя в жилых домах наше профессиональное сообщество предложило года три назад, и мы даже собрали более ста тысяч подписей. Но Госдума учитывает только те подписи, которые идут через портал госуслуг. То есть простому обывателю, который согласился с нашим предложением, просто технически не всегда просто поставить свою подпись таким образом", — отметил Брюн.
В России с 2005-го по 2017 год зафиксировано снижение больных алкоголизмом в два раза. Также вдвое сократилось общее потребление спиртного на душу населения — до 10 литров на человека, напоминает "Уралинформбюро".
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