Ещё
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в спальных районах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в спальных районах 

Авторадио 1 час назад
Фото: Дни.ру
Федеральный проект «Здоровый образ жизни» включает в себя полный запрет на продажу алкоголя в спальных районах. Об этом сообщает агентства Life со ссылкой на главного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна. Он пояснил, что документ разработали специалисты Министерства здравоохранения. Сейчас он проходит обсуждение в Общероссийском народном фронте и в Госдуме. Идея проекта в том, чтобы сконцентрировать продажу алкоголя в крупных маркетах в центре города. Ожидается, что в окончательном виде программа будет свёрстана к осени.
Ограничение на реализацию спиртного в жилых домах обсуждается уже несколько лет, но предложение о запрете продаж на территории спальных районов озвучено впервые.
Авторадио: последние новости
Россиянам оставили право покупать алкоголь с 18 лет Под Самарой стартовала кругосветка на самолётах-амфибиях Масштабную проверку арбузов запускает Роскачество
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, почему женщины уходят от мужей9
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»19
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем1
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты65
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение