Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в спальных районах

Федеральный проект «Здоровый образ жизни» включает в себя полный запрет на продажу алкоголя в спальных районах. Об этом сообщает агентства Life со ссылкой на главного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна . Он пояснил, что документ разработали специалисты Министерства здравоохранения. Сейчас он проходит обсуждение в Общероссийском народном фронте и в Госдуме . Идея проекта в том, чтобы сконцентрировать продажу алкоголя в крупных маркетах в центре города. Ожидается, что в окончательном виде программа будет свёрстана к осени.

Ограничение на реализацию спиртного в жилых домах обсуждается уже несколько лет, но предложение о запрете продаж на территории спальных районов озвучено впервые.