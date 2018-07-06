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Не бросил в беде: полицейский спас утопающего пенсионера в Башкирии
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Не бросил в беде: полицейский спас утопающего пенсионера в Башкирии 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Хорошо, что все благополучно завершилось
Хорошо когда есть кому прийти на помощь. На озере Подворное, вблизи деревни Кондраковка, старенький дедушка рыбачил и неожиданно для себя, упал с лодки за борт. В силу возраста, пенсионер не мог забраться обратно, поэтому просто держался за борт лодки, надеясь что его спасут.
Пожилой мужчина пробыл в воде достаточно долгое время, и уже успел отчаяться, но на его счастье мимо берега проходил майор полиции Владислав Князев, который заметил брошенный без присмотра мопед, а также пустую лодку на воде.
— Разглядев рядом с лодкой обессилевшего старика, полицейский не раздумывая бросился в воду и вытащил его на берег, где оказал первую помощь и вызвал медиков, — комментирует представитель МВД РФ, Ирина Волк.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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