Не бросил в беде: полицейский спас утопающего пенсионера в Башкирии

Хорошо, что все благополучно завершилось

Хорошо когда есть кому прийти на помощь. На озере Подворное, вблизи деревни Кондраковка, старенький дедушка рыбачил и неожиданно для себя, упал с лодки за борт. В силу возраста, пенсионер не мог забраться обратно, поэтому просто держался за борт лодки, надеясь что его спасут.

Пожилой мужчина пробыл в воде достаточно долгое время, и уже успел отчаяться, но на его счастье мимо берега проходил майор полиции Владислав Князев, который заметил брошенный без присмотра мопед, а также пустую лодку на воде.