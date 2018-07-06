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«Фигура — бомба!»: мужчины засыпали комплиментами дочку певицы Славы
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«Фигура — бомба!»: мужчины засыпали комплиментами дочку певицы Славы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Певица Слава отправилась на летний отдых и балует подписчиков красочными и теплыми снимками, а с особенной гордостью демонстрирует свою повзрослевшую дочку, которая с каждым годом становится все краше.
Увидев красотку, комментирующие не стали сдерживаться в эмоциях и забросали её комплиментами. Под снимком не нашлось ни одного оскорбительного слова — девушка удостоилась самых приятных эпитетов и набрала в своем микроблоге еще подписчиков вдобавок к уже немалому количеству. Фигуру юной леди посчитали сногсшибательной, а Славу предупредили, что ей придется следить за дочуркой, так как настойчивые ухажеры не будут давать ей прохода.
И, конечно, мужскую часть фанатов заинтересовал вопрос, занято ли сердце юной прекрасной дамы. Судя по Инстаграму девушки, у неё есть молодой человек, поэтому надеющиеся на знакомство с огорчением вздохнули и продолжили листать фотокарточки. «Ну ничего себе, какая красотка! Готовьтесь, мама! Девочка выросла, теперь мужчины будут липнуть к ней» «У нее есть молодой человек, а, может, это и друг.. непонятно!» «Фигура — бомба! Песочные часы! „Слава, вы вырастили фантастической красоты девушку!“
В начале этого года Саше исполнилось девятнадцать лет, и в честь этого праздника показала многотысячной аудитории фото именинницы, в которой увидели точную копию звездной мамы.
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