«Алекс лучше был»: поклонники Виктории Бони призывают ее бросить бойфренда и вернуться к бывшему мужу

Недавно 38-летняя Виктория рассекретила своего нового избранника. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран . Они вместе появились на Каннском кинофестивале и не скрывали чувств друг к другу. По словам модели, у них с Пьером серьезные отношения, а сам мужчина покорил ее своим умом.

Боня не слишком много говорит об отношениях с миллиардером и редко выкладывает совместные снимки с ним. При этом модель успела познакомить Пьера со своей дочерью Анджелиной, которую родила от бывшего возлюбленного — миллионера Алекса Смерфита. Напомним, что Виктория и Алекс были вместе около пяти и лет о объявили о своем расставании чуть больше года назад. Экс-влюбленные так и не сочетались узами брака, но после разрыва смогли сохранить теплые отношения ради дочери и называют себя хорошими друзьями.

Накануне Виктория выложила в микроблог снимок с новоиспеченным возлюбленным — пара проводит время на Мальте. Отметим, что пока что влюбленные не живут вместе. Боня большую часть времени проводит в Монако, тогда как Андюран живет и работает в Лондоне. Именно поэтому пара встречается в других городах и странах.

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Поклонники Виктории не слишком оценили ее новый роман. Многие считают, что Пьер совершенно не подходит Боне и призывают ее вернуться к бывшему мужу. Отметим, что на снимке Пьер очень похож на бывшего возлюбленного Виктории, что тоже вызвало бурю обсуждения.

«Это Алекс? Так похож», «Алекс был лучше», «Мне кажется, у Вики с Алексом еще есть чувства», «Вы с Алексом смотрелись лучше», «Подумала, что это Алекс», — писали поклонники в комментариях под снимком. Виктория уже привыкла не реагировать на критику в свой адрес, а также не комментировать свои прошлые отношения. Модель не раз отмечала, что с экс-возлюбленным они просто друзья и родители общей дочери.