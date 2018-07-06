Уфимский пленник рюкзака или Как уфимец спас «Джульетту»

Если вы думаете, что друзья на дороге не валяются, то вы ошибаетесь, пример тому историю одного уфимца. Свой рассказ мужчина опубликовал на популярном сайте Пикабу, где все желающие делятся своими историями из жизни и забавными фотографиями.

Так вот, как рассказал уфимец под псевдонимом khasart, он гулял в одном из парков и услышал поскуливание из кустов. Подойдя ближе, он обнаружил «запакованную» таксу.

Пёс лежал и не мог пошевелиться

— Я не знаю, что за нелюдь сделала это, но животинка явно не сама залезла в рюкзак и не сама его застегнула. И было понятно, что бедолагу туда запихнули с головой и застегнули молнию. В результате многочасовой борьбы она смогла прогрызть/порвать рюкзак и вытащить голову, — рассказывает мужчина. — Собака лежала в кустах вдоль дороги, и было ощущение, что ее выкинули проезжающие мимо.

Уфимец не растерялся и решил попробовать высвободить пленника рюкзака.

— Попытка установить первый цивилизованный контакт не увенчалась успехом. Рычание и оскал как бы намекали, что быть покусанным вопрос времени. Желания потом бегать на прививки тоже особо не было, поэтому была выбрана тактика аккуратного знакомства, — вспоминает мужчина. — Сбегал за кормом и, дав понюхать, вывалил рядом. Собака поела (насколько смогла дотянуться). После чего я пошел на второй круг и снова попытался освободить узника рюкзака. КЛАЦ! Успел отдернуть руку. Тактика не сработала. В итоге нашел палку подлиннее и покрепче, подцепил за лямку рюкзака и потопал домой. Моя спутница (как выяснилось позднее), тоже была не против прогуляться.

Несмотря на грозный вид, от еды пушистик не отказался

Мужчина решил принести пса домой, чтобы все-таки достать узника из плена и не дать ему погибнуть. Несмотря на то, что пёс был уличный, уфимец не побоялся принести его в квартиру.

— По приходу домой был собран семейный совет в лице меня, жены, двоих детей и «виновницы торжества». Заодно решили и отзавтракать. Гостье досталась миска воды и немного корма. На совете было принято решение везти собачку к ветеринару, так как она по-прежнему не подпускала никого до своего «жилища», — рассказал мужчина.

Решение принято, и собака вместе со своим спасителям поехали к звериному врачу, который должен был сотворить чудо и наконец-то вызволить из «оков» милую пушистую мордаху.

Собака долгое время не подпускала никого к себе

— И вот мы уже у ветеринара и ждем укола снотворного, которое помогло бы нам освободить узницу рюкзака. Колоть пришлось через рюкзак и быстро, с тыльной стороны. Потом 20 минут ожидания сна, 2 минуты работы ножницами и свобода! Потом был осмотр, который показал, что это метис таксы, а попросту дворняжка, косящая под таксу, что она девочка и ей около 1,5 лет. Пока наркоз не закончился и за адекватность животного после мы ручаться не могли, быстро был куплен ошейник и поводок. Уже в течение часа Жулька (а по важному Джульетта) пришла в себя и не выказывала более никакой агрессии, — вспоминает уфимец. — К вечеру была куплена будка. Да-да, было принято единогласное решение оставить красотку себе! Несмотря на мой запрет в первые часы к собаке не подходить, сын гордо заявил, что она не кусается и он с ней уже дружит.

Теперь Джульетта живет у новых любящих хозяев