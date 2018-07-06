В Кузбассе сотрудники транспортной полиции присоединились к акции «Наша семья, наш футбол»

Старший инспектор штаба Кузбасской транспортной полиции Елена Апальчук искренне радуется, что ее отпуск совпал с чемпионатом мира по футболу, ведь игры «FIFA 2018», которые для сибиряков оканчиваются далеко за полночь, она с мужем и дочерью смотрят под азартные комментарии пятнадцатилетнего сына Сергея. Этим видом спорта семья Апальчук «заболела» пять лет назад.

В 2013 году Елена с Сергеем были на отдыхе в Испании, когда узнали, что в Барселоне состоится товарищеский матч на Кубок Жоана Гампера между одноименным испанским клубом и бразильским «Сантосом». На тот момент Елена довольно прохладно относилась к футболу, но сын очень хотел посмотреть игру, поэтому они на последние деньги купили билеты и пошли на Камп Ноу. Игра испанского клуба ошеломила Елену и Сергея: они увидели в деле легендарного Лионеля Месси , наблюдая, как «Барселона» разгромила противника со счетом 8:0.

После возвращения из Испании Сергей твердо заявил родителям, что будет играть в футбол. Елена с мужем Алексеем пребывали в полной растерянности, потому что мальчик очень серьезно занимался плаванием и подавал большие надежды. В свои десять лет он завоевал более сорока медалей, получил второй взрослый разряд. Тем не менее, родители поддержали желание сына, и он отправился в специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва Кемерова, куда его с учетом отличной физической подготовки взяли с большой радостью. Теперь Сергей — полноправный член команды СДЮСШОРа, правый полузащитник, и, по словам тренера Алексея Устинова, делает большие успехи. Родители стараются не пропустить ни одной игры сына, будь то матчи, проходящие в столице Кузбасса, или выездные встречи.

«Мы всей семьей планировали отправиться на чемпионат, — рассказывает майор внутренней службы Елена Апальчук, — ведь такое событие происходит, наверное, раз в столетие. Очень хотелось поддержать нашу сборную, «вживую» посмотреть на мастерство футболистов, нашего земляка — Александра Головина , который отличился в первой же игре, однако у Сергея сейчас очень плотный график тренировок. В мае команда кемеровского СДЮСШОРа победила на традиционном турнире по футболу памяти ветерана новокузнецкого футбола М. Г. Гнездилова, а 10 июля отправляется в Красноярск на зональные соревнования первенства России среди команд спортивных школ 2003 года рождения. Сергей готовится по полной программе, а мы с мужем приходим на его тренировки».

Сам Сергей на вопрос о футбольных предпочтениях нынешнего чемпионата, только удивленно приподнимает брови. Конечно, Россия. После выхода национальной сборной в одну четвертую финала дома устроили настоящий праздник и теперь всей семьей ждут следующей игры. Сергей гордится своей мамой, ведь в прошлом году она в составе сводного отряда транспортной полиции обеспечивала безопасность и охрану порядка на Кубке Конфедераций FIFA в Сочи, и надеется, что в будущем они с отцом будут много путешествовать по стране и за рубежом, «болея» за него на играх.

Пресс-служба УТ МВД России по СФО