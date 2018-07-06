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Житель Алтайского края осужден за сексуальное насилие над 14 мальчиками
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Житель Алтайского края осужден за сексуальное насилие над 14 мальчиками 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
49-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности 14 детей в возрасте от 7 до 12 лет в Алтайском крае. Также его признали виновным в изготовлении порнографических материалов.
Согласно материалам дела, с 2008 по 2017 гг. он совершал насильственные действия сексуального характера над малолетними мальчиками и снимал это на видео. Помимо этого мужчина зарегистрировался в соцсети и от лица несовершеннолетнего общался с детьми на интимные темы, высылая им соответствующее видео и фото.
Как удалось выяснить следствию, мужчина причастен к хранению патронов и взрывчатки. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого есть психическое расстройство — педофилия.
Мужчина приговорен к 21 году колонии строгого режима.
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