Житель Алтайского края осужден за сексуальное насилие над 14 мальчиками

49-летнего мужчину осудили за преступления против половой неприкосновенности 14 детей в возрасте от 7 до 12 лет в Алтайском крае. Также его признали виновным в изготовлении порнографических материалов.

Согласно материалам дела, с 2008 по 2017 гг. он совершал насильственные действия сексуального характера над малолетними мальчиками и снимал это на видео. Помимо этого мужчина зарегистрировался в соцсети и от лица несовершеннолетнего общался с детьми на интимные темы, высылая им соответствующее видео и фото.

Как удалось выяснить следствию, мужчина причастен к хранению патронов и взрывчатки. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого есть психическое расстройство — педофилия.