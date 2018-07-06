Официально: казанцы не должны платить за проезд к озеру Изумрудное

Карьер. Фото: instagram.com/kirmos_info

В Казани убрали искусственные препятствия на пути к озеру Изумрудное (более известного как Карьер). Они были незаконными. Казанцы не должны платить за проезд к водоему.

Казанцам советуют сразу же обращаться в полицию, если кто-то снова будет требовать деньги. Можно позвонить в отдел «Юдино» (294–54–52) или опорный пункт охраны порядка на Красикова (526-49-10).

«Также призываем гостей зоны отдыха беречь природу и не оставлять машины вблизи водной глади! Надеемся на вашу помощь и понимание!» — говорится в сообщении администрации Кировского и Московского районов.

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