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Официально: казанцы не должны платить за проезд к озеру Изумрудное
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Официально: казанцы не должны платить за проезд к озеру Изумрудное 

Казанский Портал 59 минут назад
Карьер. Фото: instagram.com/kirmos_info
В Казани убрали искусственные препятствия на пути к озеру Изумрудное (более известного как Карьер). Они были незаконными. Казанцы не должны платить за проезд к водоему.
Казанцам советуют сразу же обращаться в полицию, если кто-то снова будет требовать деньги. Можно позвонить в отдел «Юдино» (294–54–52) или опорный пункт охраны порядка на Красикова (526-49-10).
«Также призываем гостей зоны отдыха беречь природу и не оставлять машины вблизи водной глади! Надеемся на вашу помощь и понимание!» — говорится в сообщении администрации Кировского и Московского районов.
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