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Знаменитый альпинист рассказал о призраках на Эвересте
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Знаменитый альпинист рассказал о призраках на Эвересте 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев рассказал о своем восхождении на Эверест, передает Forbes.kz.
"Наше занятие — это самый опасный вид спорта. Он не просто экстремальный, он по-настоящему опасен для жизни. Каждый год гибнут люди… В мае, в момент моей предыдущей экспедиции, когда я поднимался на вершину, в полумгле я видел их призраки, души", — заявил экстремал.
По словам 41-летнего Жумаева, он верит, что души, которые видел, так и не обрели покой.
"Это погибшие люди, которые еще сами не знают, что их уже нет, но они стремятся все-таки взойти на верх. Они пока не обрели покой. И лишний раз их лучше не тревожить. Горы забирают людей, и мы не в праве на них гневаться за это", — заключил он.
Эверест является высочайшей вершиной Земли. Его высота составляет 8848 метров над уровнем моря.
Ранее сообщалось, что слепым и двойным ампутантам запретят покорять Эверест.
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