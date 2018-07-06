Знаменитый альпинист рассказал о призраках на Эвересте

Известный казахстанский альпинист Максут Жумаев рассказал о своем восхождении на Эверест, передает Forbes.kz.

"Наше занятие — это самый опасный вид спорта. Он не просто экстремальный, он по-настоящему опасен для жизни. Каждый год гибнут люди… В мае, в момент моей предыдущей экспедиции, когда я поднимался на вершину, в полумгле я видел их призраки, души", — заявил экстремал.

По словам 41-летнего Жумаева, он верит, что души, которые видел, так и не обрели покой.

"Это погибшие люди, которые еще сами не знают, что их уже нет, но они стремятся все-таки взойти на верх. Они пока не обрели покой. И лишний раз их лучше не тревожить. Горы забирают людей, и мы не в праве на них гневаться за это", — заключил он.

Эверест является высочайшей вершиной Земли. Его высота составляет 8848 метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что слепым и двойным ампутантам запретят покорять Эверест.