Урок энергоэффективности проведут для детей в Кстовском районе

7 июля в детском оздоровительно-образовательном центре «Лесная сказка» в Кстовском районе состоится тематический урок «Энергоэффективность и рациональное использование энергетических ресурсов» в рамках Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 2018.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В ходе урока специалисты группы компаний ПАО «Т Плюс» расскажут ребятам, отдыхающим в «Лесной сказке», о том, какую роль играет энергия в жизни общества и о важности ее разумного использования в современном мире. На примере разбора простых жизненных ситуаций будет продемонстрирована важность ответственного отношения к расходованию энергетических ресурсов и необходимость заботы об экономии энергии в повседневных ситуациях. Также ребята получат практические советы, которые позволят их семьям экономить энергетические ресурсы дома. В завершение урока планируется обсуждение роли молодого поколения в обеспечении энергоэффективности в формате вопрос-ответ.

Урок энергоэффективности позволит ребятам применить полученные знания одновременно и в своих образовательных учреждениях, и дома, и на отдыхе, стать проводниками идеи энергосбережения и защиты окружающей среды.

На память о мероприятии дети получат красочные буклеты и наклейки по теме энергосбережения.