Алена Ахмадуллина подала в суд на Natura Siberica

Дизайнер Алена Ахмадуллина подала в суд на российского производителя косметики Natura Siberica, следует из картотеки арбитражных дел. В материалах указано, что суд зарегистрировал два иска Елены Ахмадуллиной (настоящее имя дизайнера) к ООО «Первое решение» и ООО «Натура Сиберика», которые принадлежат создателю бренда Андрею Трубникову и его семье. Сумма претензий в исках не указана.

Первым внимание на это обратил «Коммерсантъ». Представитель Natura Siberica пояснил газете, что спор между компанией и Ахмадуллиной касается совместной косметической линейки.