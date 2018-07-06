Женщина разгневала потенциальных женихов туалетной бумагой

30‐летняя Хана Микельс завела профиль в Tinder, а внимание привлекла не столько она, сколько туалетная бумага, на дальнем плане селфи. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Это мой профиль в Tinder. Я завела его год назад. 23 мужчины написали мне, чтобы сообщить, что туалетная бумага у меня висит неправильно», — написала Хана.

Снимок вызвал широкий резонанс среди пользователей, которые бросились обсуждать, как же на самом деле должна висеть бумага. Многие были разгневаны тем, как она закреплена. Кто-то написал, что, касаясь стены, она контактирует с бактериями и может стать причиной инфекционных заболеваний. Некоторые начали сопровождать комментарии картинками с правильным расположением рулона на держателе.

Еще один написал, что она не заслужила пользоваться туалетной бумагой, потому что не может ее правильно повесить.

Впрочем, сторонники девушки тоже нашлись. Один из пользователей отметил, что в таком положении бумагой удобно играть котам. А второй задумался, что подобные нелепые фото в ванной помогают отсеять неадекватных кандидатов на руку и сердце.

Позднее она рассказала, что фотография доступна и женщинам тоже, но особый резонанс она вызвала именно у мужчин.

Многодетная мать Констанс Холл из Австралии стала объектом насмешек и осуждения в соцсетях за фотографию, сделанную после рождения своего пятого ребенка. Все дело было в телефоне.