Жители Крутых Ключей просят оградить местный фонтан, чтобы в нём не мылись бездомные и дети

По мнению родителей, фонтан является травмоопасным

Жительницы Крутых Ключей обратились с необычной просьбой к местным властям. Женщины попросили совет депутатов Красноглинского района возвести ограждение вокруг фонтана на бульваре Финютина. По их словам, в нём постоянно моются собаки и бездомные.

— Мы подняли этот вопрос в женской группе «Кошелева». Оказалось, что среди молодых мамочек очень много недовольных тем, что фонтан из местной достопримечательности превратился в бассейн для собак, детей и бездомных. Хотели бы, чтобы вы приняли меры и оградили потенциально опасное место, — обратилась жительница Крутых Ключей к депутатам.

До этого местные жители уже выступали с необычными инициативами. В частности, они просили открыть в микрорайне приют для бездомных животных. По словам жителей, это бы существенно снизило количество злых сплетен вокруг «Кошелева».