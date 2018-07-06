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Жители Крутых Ключей просят оградить местный фонтан, чтобы в нём не мылись бездомные и дети
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Жители Крутых Ключей просят оградить местный фонтан, чтобы в нём не мылись бездомные и дети 

63.ru 58 минут назад
Фото: 63.ru
По мнению родителей, фонтан является травмоопасным
Жительницы Крутых Ключей обратились с необычной просьбой к местным властям. Женщины попросили совет депутатов Красноглинского района возвести ограждение вокруг фонтана на бульваре Финютина. По их словам, в нём постоянно моются собаки и бездомные.
— Мы подняли этот вопрос в женской группе «Кошелева». Оказалось, что среди молодых мамочек очень много недовольных тем, что фонтан из местной достопримечательности превратился в бассейн для собак, детей и бездомных. Хотели бы, чтобы вы приняли меры и оградили потенциально опасное место, — обратилась жительница Крутых Ключей к депутатам.
До этого местные жители уже выступали с необычными инициативами. В частности, они просили открыть в микрорайне приют для бездомных животных. По словам жителей, это бы существенно снизило количество злых сплетен вокруг «Кошелева».
— Пусть все увидят, что жители Крутых Ключей умеют не только с размахом праздновать день микрорайона, не только жаловаться на врачей и воду, а активно и ответственно развивают волонтерскую сферу помощи бездомным животным, — написала тогда в петиции Светлана Марченко.
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