У самарца арестовали «Приору» из-за долга перед дочерью в 322 тысячи рублей

Приставы опечатали автомобиль должника

В Самаре из-за долгов по алиментам житель Октябрьского района едва не лишился автомобиля. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

— После развода суд обязал мужчину отдавать четверть своего дохода ежемесячно в пользу своей несовершеннолетней дочери. Однако он этого не делал, и долг вырос до 322 тысяч рублей, — рассказали представители ведомства. — Служители Фемиды назначили ему наказание — 20 часов обязательных работ. Также мужчина получил направление в центр занятости, где встал на учет.

Чтобы погасить долг, судебные приставы арестовали автомобиль Lada Priora, который принадлежал мужчине. Но оказалось, что он планировал в ближайшее время продать машину. Не желая срывать сделку, самарец договорился с бывшей женой о примирении и пообещал ежемесячно перечислять необходимую сумму.