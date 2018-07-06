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У самарца арестовали «Приору» из-за долга перед дочерью в 322 тысячи рублей
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У самарца арестовали «Приору» из-за долга перед дочерью в 322 тысячи рублей 

63.ru 52 минуты назад
Фото: 63.ru
Приставы опечатали автомобиль должника
В Самаре из-за долгов по алиментам житель Октябрьского района едва не лишился автомобиля. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.
— После развода суд обязал мужчину отдавать четверть своего дохода ежемесячно в пользу своей несовершеннолетней дочери. Однако он этого не делал, и долг вырос до 322 тысяч рублей, — рассказали представители ведомства. — Служители Фемиды назначили ему наказание — 20 часов обязательных работ. Также мужчина получил направление в центр занятости, где встал на учет.
Чтобы погасить долг, судебные приставы арестовали автомобиль Lada Priora, который принадлежал мужчине. Но оказалось, что он планировал в ближайшее время продать машину. Не желая срывать сделку, самарец договорился с бывшей женой о примирении и пообещал ежемесячно перечислять необходимую сумму.
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