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Стадион из 6000 роллов, Дзюба на ноге фаната, медведица ставит на Россию. Лучшие фото дня на ЧМ
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Стадион из 6000 роллов, Дзюба на ноге фаната, медведица ставит на Россию. Лучшие фото дня на ЧМ 

SPORT24.ru 46 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Эксперт дня  Белая медведица Аврора из Красноярска свой прогноз на матч Россия — Хорватия уже сделала. Спорить с этой милашкой вряд ли кто-то решится.
Подъезд дня  2018 год. Химки. Подъезд обычного жилого дома. Все-таки Россия — футбольная страна!
«Подарок» дня  Бразильца Неймара в Казани встретили баннером с его портретом. С одной стороны, приятно. С другой, Роналду и Месси в столице Татарстана уже рисовали — турнир его главные звезды покинули слишком рано.
Напиток дня  Вызывает непреодолимое желание пересмотреть матч Испания — Россия.
Скандал дня  Вратарь «Карпат» Михаил Готра на ЧМ болел за сборную России. В клубе порыва не оценили, обвинили в сепаратизме и выгнали голкипера.
Вера дня  Бразилец Тайсон перед четвертьфиналом с Бельгией рассчитывает не только на себя и партнеров.
Поступок дня  Российские болельщики тоже верят. Празднование Артема Дзюбы на домашнем ЧМ они хотят увидеть еще хотя бы раз.
Стрижка дня  — Как вас подстричь?— Я хочу красиво встретить сборную России, которая сегодня прилетает в Сочи. — Ни слова больше.
Модник дня  Если еще раз услышите, что носки и шлепки несовместимы, вспомните это фото Кирана Триппьера. У защитника сборной Англии свой взгляд на моду.
Характер дня  Вся страна в четверг обсуждала палец Артема Дзюбы. Порванное сухожилие не мешает форварду не только жечь на чемпионате мира, но еще и вставать в ворота на тренировках.
Масштаб дня  Жителям столицы Татарстана показалось мало «Казань-Арены» и они создали еще один футбольный стадион. Потребовалось всего 6000 роллов.
Результативность дня  На чемпионате мира в четверг игр не было, зато на Красной площади была. Команда российских и катарских политиков играла против сборной российских и катарских артистов. Самый результативный матч этого ЧМ закончился победой представителей власти.
Еще больше о чемпионате мира в России на Sport24:
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