Стадион из 6000 роллов, Дзюба на ноге фаната, медведица ставит на Россию. Лучшие фото дня на ЧМ

Эксперт дня Белая медведица Аврора из Красноярска свой прогноз на матч Россия — Хорватия уже сделала. Спорить с этой милашкой вряд ли кто-то решится.

Подъезд дня 2018 год. Химки. Подъезд обычного жилого дома. Все-таки Россия — футбольная страна!

«Подарок» дня Бразильца Неймара в Казани встретили баннером с его портретом. С одной стороны, приятно. С другой, Роналду и Месси в столице Татарстана уже рисовали — турнир его главные звезды покинули слишком рано.

Напиток дня Вызывает непреодолимое желание пересмотреть матч Испания — Россия.

Скандал дня Вратарь «Карпат» Михаил Готра на ЧМ болел за сборную России. В клубе порыва не оценили, обвинили в сепаратизме и выгнали голкипера.

Вера дня Бразилец Тайсон перед четвертьфиналом с Бельгией рассчитывает не только на себя и партнеров.

Поступок дня Российские болельщики тоже верят. Празднование Артема Дзюбы на домашнем ЧМ они хотят увидеть еще хотя бы раз.

Стрижка дня — Как вас подстричь?— Я хочу красиво встретить сборную России, которая сегодня прилетает в Сочи. — Ни слова больше.

Модник дня Если еще раз услышите, что носки и шлепки несовместимы, вспомните это фото Кирана Триппьера. У защитника сборной Англии свой взгляд на моду.

Характер дня Вся страна в четверг обсуждала палец Артема Дзюбы. Порванное сухожилие не мешает форварду не только жечь на чемпионате мира, но еще и вставать в ворота на тренировках.

Масштаб дня Жителям столицы Татарстана показалось мало «Казань-Арены» и они создали еще один футбольный стадион. Потребовалось всего 6000 роллов.

Результативность дня На чемпионате мира в четверг игр не было, зато на Красной площади была. Команда российских и катарских политиков играла против сборной российских и катарских артистов. Самый результативный матч этого ЧМ закончился победой представителей власти.

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