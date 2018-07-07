Многодетная мать из Воронежа, не дождавшись «Скорой», родила дочь прямо на улице

33‐летний воронежец принял третьи роды у своей супруги прямо у подъезда собственного дома.

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ, другого выбора у мужчины просто не было: схватки начались внезапно, а бригада «Скорой помощи» приехала, когда уже ребёнок появился на свет.

«Помню, спускаемся по ступенькам подъезда, я набираю 112, мне говорят: «Подождите, ваш звонок переводится». А мне хотелось крикнуть: «Да не могу я ждать, я одной рукой телефон держу, а другой — жену, которая уже вовсю рожает!», — вспоминает мужчина.

По словам самой роженицы, ночью она почувствовала себя плохо, разбудила мужа, который вызвал «скорую».

«Чувствую, мне становится все хуже. Решили подождать машину на улице — и для оперативности, и чтобы детей не испугать криками. Сумку в роддом я приготовила заранее, мы её схватили и пошли, но врачей не дождались», — поделилась своими воспоминаниями женщина.

Медики прибыли примерно через 5 минут после того, как женщина родила дочь. Роженицу забрали в перинатальный центр. Врачи констатировали: муж всё сделал правильно, малышка здорова, её жизни ничего не угрожает.