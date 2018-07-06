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Многодетная мать из Воронежа родила на лавочке в ожидании скорой
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Многодетная мать из Воронежа родила на лавочке в ожидании скорой 

360tv.ru 41 минуту назад
33‐летний воронежец Сергей Рязанцев принял третьи роды у жены прямо у подъезда. Выбора у мужчины не оставалось: схватки начались внезапно и раньше назначенного врачами срока, сообщило воронежское онлайн‐издание «Мое!».
«Помню, спускаемся по ступенькам подъезда, я набираю 112, мне говорят: «Подождите, ваш звонок переводится». А мне хотелось крикнуть: «Да не могу я ждать, я одной рукой телефон держу, а другой — жену, которая уже вовсю рожает!». Роды начались, когда мы еще спускались по ступенькам, а когда Катя прилегла на скамейку, малышка появилась на свет», — рассказал Сергей.
«Было около двух часов ночи… Роды начались. Разбудила мужа, мы вызвали скорую. Чувствую, мне становится все хуже. Решили подождать машину на улице — и для оперативности, и чтобы детей не испугать криками. Сумку в роддом я приготовила заранее, мы ее схватили и пошли», — поделилась своими воспоминаниями Катя.
Нина появилась на свет около 02:45, и примерно через пять минут подъехала скорая помощь. Роженицу забрали в перинатальный центр. Врачи констатировали: Сергей сделал все правильно, малышка здорова, ее жизни ничего не угрожает. Маму с новорожденной Ниной уже выписали домой.
По мнению российского гинеколога Дениса Огородникова, судьба человека во многом зависит от родов. Очень часто родовая травма становится психологической. Человек может всю жизнь вспоминать о каком-то потрясении, не понимая, что это последствия родовой травмы. В случае Кати и Сергея из Воронежа врачи говорят, что отец интуитивно при родах сделал все правильно.
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