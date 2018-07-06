Первые июльские распродажи начались в магазинах Петрозаводска

ТОП лучших скидок и акций недели в столице Карелии. Начнем с плохой новости: синоптики обещают дожди все ближайшие дни. А теперь хорошая — всем, кому не повезло пока уехать в теплые сухие страны, можно подолгу сидеть под крышами торговых центров и магазинов. Рассказываем, как это делать с экономией для кошелька. В «Лотос плазе» объявлена большая летняя распродажа на одежду, обувь, аксессуары и прочие товары. Полистать каталог скидок можно здесь. (Можно даже выиграть квартиру в Москве или путешествие в страну победителя ЧМ-2018. Смешно, если это будет Россия). Не пропустите скидки в 30% на обувь «Rieker», а одни из самых жирных скидок предлагает «Мотто» — до 80%.

Кроме того, 10 июля в «Плазе» откроется новый магазин «Egmarra» — по такому случаю скидки 40%, а 7 июля распахнет двери «Pelmen house», обещают пельмени исключительно ручной работы.

А для досуга — «Счастливый час», с 21.00 по 22.00 — 50% скидок на каток: для такого лета коньки самое то. В «Макси» можно искать скидки до 70% на обувь «Честер», 50% на кроссовки «Спортмастера» (до 11 июля), распродажу от «Данди»; от 30 до 50% процентов на одежду «Benaffetto», «Tom Taylor» и «O’STIN kids». С 1 июля в полцены распродает весенне-летнюю коллекцию «Mango» и «Рив гош».

Отмечать покупки можно пастой: детям до 12 лет бесплатно, платишь только за начинку. А для досуга в дождь ТЦ предлагает акцию «Белые ночи» после 23.30 билеты в кино всего по 150 рублей. В июле также открылись месячные распродажи в «Улыбке радуги», но только с 9 по 15 июля три лака будут продаваться по цене трех. А в ЦСК на лаки уже не для ногтей, краски и эмали открыты скидки в 40%.

Только три дня, с 6 по 8 июля в «Дикси» стартуют рыбные дни — с хорошими скидками можно взять форель, икру и прочие деликатесы. А в «Ленте» до 11 июля — сырные дни, скидки до 34% обещаны на сыры или то, что мы ими называем. Впрочем, в такие унылые серые дни можно порадовать себя чем-нибудь неожиданным. Например научиться водить трактор: обещаны хорошие скидки на обучение. (Да и на чем ездить после недели сплошных дождей?).

Или сделать себе тату: объявлены скидки 50% на определенные рисунки. Пока идут эти дожди, все как раз успеет зажить. Хорошего настроения вопреки всему и удачных покупок! Присланное нашим читателем: