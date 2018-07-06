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54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид продемонстрировала идеальные ноги в микрошортах
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54-летняя мать Беллы и Джиджи Хадид продемонстрировала идеальные ноги в микрошортах 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
При взгляде на мать Джиджи и Беллы Хадид становится понятно, почему девушки стали успешными моделями. Все данные им передались по наследству от Иоланды Хадид, которая тоже когда-то числилась в манекенщицах. В свои 54, мать троих детей, выглядит достойно любой молодой девушки. Недавно экс-модель опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что больше не обращает внимание на чужое мнение и условности. Поэтому ее выход в джинсовых микрошортах кажется закономерным. С такими ногами Иоланда может позволить себе все.
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