Не для слабонервных: 54-летняя модель нарядилась в микрошорты

Спорим, что, увидев Иоланду Хадид в таком одеянии, вы почувствуете себя богиней…

Сколько раз вы примеряли микрошорты и тут же их стягивали, думая, что фигура оставляет желать лучшего… Так вот, фотомодель Иоланду Хадид подобные мысли уж точно не тревожат, раз в 54 года та надела микрошорты, продемонстрировав всему миру целлюлит!

Фотомодель в джинсовых коротких шортах и безразмерном бомбере фотографы застали на улицах Нью-Йорка… Окончательно испортили образ нелепые сланцы и пучок, в который Хадид собрала немытые волосы.

Безобразные фото модели тут же облетели сеть. Пользователи на форумах стали обсуждать, что более нелепый образ, чтобы подчеркнуть целлюлит, и придумать сложно…

Впрочем, модель это, кажется, мало беспокоит. Ведь та совсем недавно делилась с подписчиками «обнаженными» кадрами из массажного кабинета.

Хотя не исключено, что кадры на деле предназначались молодому бойфренду. Ведь после расставания с певцом Дэвидом Фостером Иоланда всружила голову сразу нескольким молоденьким манекенщикам.

Принять участие в опросе «А как вам образ Иоланды Хадид?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Ани Лорак одним снимком доказала, что не фотошопит фигуру

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