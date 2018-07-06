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Не для слабонервных: 54-летняя модель нарядилась в микрошорты
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Не для слабонервных: 54-летняя модель нарядилась в микрошорты 

WDay.ru 49 минут назад
Фото: WDay.ru
Спорим, что, увидев Иоланду Хадид в таком одеянии, вы почувствуете себя богиней…
Сколько раз вы примеряли микрошорты и тут же их стягивали, думая, что фигура оставляет желать лучшего… Так вот, фотомодель Иоланду Хадид подобные мысли уж точно не тревожат, раз в 54 года та надела микрошорты, продемонстрировав всему миру целлюлит!
Фотомодель в джинсовых коротких шортах и безразмерном бомбере фотографы застали на улицах Нью-Йорка… Окончательно испортили образ нелепые сланцы и пучок, в который Хадид собрала немытые волосы.
Безобразные фото модели тут же облетели сеть. Пользователи на форумах стали обсуждать, что более нелепый образ, чтобы подчеркнуть целлюлит, и придумать сложно…
Впрочем, модель это, кажется, мало беспокоит. Ведь та совсем недавно делилась с подписчиками «обнаженными» кадрами из массажного кабинета.
Хотя не исключено, что кадры на деле предназначались молодому бойфренду. Ведь после расставания с певцом Дэвидом Фостером Иоланда всружила голову сразу нескольким молоденьким манекенщикам.
Принять участие в опросе «А как вам образ Иоланды Хадид?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Ани Лорак одним снимком доказала, что не фотошопит фигуру
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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