Муцениеце о кризисе в семье

В самом начале лета актриса Агата Муцениеце сделала неожиданное заявление. Девушка объявила, что ее брак с Павлом Прилучным «на паузе». Поклонники разволновались, поползли нехорошие сплетни. Но теперь пара снова вместе и Агата решила объяснить, что же, собственно, произошло.

После объявления «паузы» появились слухи об изменах Павла. Якобы актер в последнее время не слишком часто проводит время с семьей и порой даже остается ночевать у приятелей. Говорили об интрижке на съемках нового проекта и в конце концов сам Прилучный с негодованием опроверг сплетни.

В конце июня артистам удалось восстановить отношения и воссоединиться, к большой радости фанатов. Но что же произошло у молодых людей?

Когда пофиг на футбол 🙈❤️#проспекты @bugevuge

Публикация от Agata M (@agataagata)

1 Июл 2018 в 6:20 PDT «У нас все наладилось. Но это были тяжелые времена. Никто не причастен к тому, что мы ставили что-то на паузу в нашей жизни. Мы просто очень разные люди. Иногда наши темпераменты сталкиваются и бушуют. Я очень тяжело пережила все события. Как будто у меня высосали всю энергию. Если у нас и бывают какие-то разногласия, то они не касаются третьих лиц. В наших отношениях они не существуют. Мы можем пережить все, кроме того, чтобы не быть вместе», — рассказала Агата в новом выпуске своего влога.