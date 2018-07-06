«У меня вылезают когти и появляется острое желание атаковать»: откровения современного оборотня

Легенды о жутких оборотнях ходят тысячелетиями, превращения людей в животных упоминаются даже в ранних медицинских трудах. Вот только это не мистика, а форма психического заболевания — иллюзия превращения. Мужчина средних лет по имени Матар уже много лет мучается от этого расстройства. Его ногти как будто становятся длиннее, а следом возникает непреодолимое желание напасть…

Источник: Medium

В современной медицине это заболевание называется «клиническая ликантропия» — иллюзия превращения в какое-либо животное. Бывали случаи, когда люди были уверены в своем превращении в собак, гиен, змей и даже пчел. Болезнь невероятно редкая — когда психиатр института Парнасии Ян Дирк Блом изучил всю международную практику, оказалось, что за последние 162 года было обнаружено всего 13 подобных заболеваний.

Журналистка Хелен Томпсон прекрасно понимала, что случаев в мировой практике мало и ей вряд ли удастся столкнуться с наглядным примером. Кстати, клиническая ликантропия — не самостоятельный диагноз, это один из редких симптомов шизофрении.

Тем не менее журналистка отправляла запросы в различные клиники, и вскоре оказалось, что в Арабских Эмиратах лечится человек по имени Матар, который долгие годы страдает от редкого расстройства. Он уверен, что иногда превращается в тигра. Матар согласился на встречу, и Хелен вылетела в Абу-Даби.

Матар сидел на стуле в широком оживленном коридоре, на нем была традиционная длинная белая одежда и белый головной убор. Ему 40 с небольшим, но из-за темных кругов под глазами он кажется старше. У него жидкая черная борода и серое морщинистое лицо.

Матару поставили диагноз «шизофрения», когда ему было 16 лет. Однажды у него начались слуховые и визуальные галлюцинации — ему казалось, что повсюду взрываются бомбы. Парень позвонил в полицию, сообщив, что на страну напали, в результате его арестовали за ложное сообщение.

Уже став взрослым, Матар обнаружил, что наряду с обычными галлюцинациями он умеет превращаться в тигра. Он чувствовал, как на его руках и ногах начинают расти ногти, хочется рычать. Когда это случалось, он запирался в своей комнате, потому что боялся выйти на улицу и съесть кого-нибудь.

Однажды приступ начался прямо во время стрижки — Матар вскочил и попытался укусить парикмахера.

Журналистка спросила Матара, есть ли у него жена. Он замолчал на пару секунд, а потом сказал, что жена есть. Но сразу же откинул голову назад и произнес очень странный звук — оказалось, что плачет. У Матара есть жена и двое детей (8 и 14 лет), но он их больше не видит.

«Моя жена не хочет, чтобы я их видел. Они живут довольно далеко».

Врач объяснил, что жена Матара увезла детей после появившихся симптомов ликантропии — ей казалось, что он опасен.

«Шизофрения началась с визуальных галлюцинаций, — снова заговорил Матар. — Я видел, как приходят и уходят люди, которых на самом деле нет. Мужчины, женщины и дети хватали меня за ноги, я падал».

Со временем галлюцинации стали усугубляться, и Матару начало казаться, что эти люди контролируют его речь и читают его мысли. Иногда они не позволяли ему разговаривать.

Когда начинается превращение в тигра, Матар чувствует, как все волосы на теле встают дыбом. Затем по телу расходится острое зудящее ощущение — начинается с левой ноги, потом переходит на правую, а потом распространяется по всему телу. Далее кажется, будто через тебя пропускают электрический разряд.

«Хочется кого-то укусить. Я не могу это контролировать, я просто знаю, что превращаюсь в тигра».

Матар резко прекратил свой рассказ и сказал врачу что-то по-арабски. Тот повернулся к журналистке и сообщил, что Матар прямо сейчас превращается в тигра.

Врачи начинают тихо разговаривать с Матаром и просят его расслабиться. В комнате тихо, и кажется, что пациент ведет какую-то внутреннюю борьбу.

— Вы хотите атаковать? — спросил его врач.

— Как вы узнали, вы читаете мои мысли? — испугался Матар.

Матар успокаивается и решает продолжить интервью. Журналистка спросила, почему он считает себя именно тигром, а не котом или кем-то еще.

«Я чувствую, что ты ешь мои ноги, — сказал Матар, игнорируя вопрос. — Я чувствую, что ты лев. Я хочу напасть на тебя прежде, чем ты нападешь на меня».

Журналистке становится не по себе. У Матара случается жуткий рецидив — он резко вдыхает воздух, смотрит на колени и издает ужасный тигриный рык. Руки он держал на коленях, при этом пальцы начали сгибаться так, будто на них есть когти.

Доктора снова успокаивают его. Матар делает несколько глубоких вдохов и внезапно становится вполне нормальным, он уходит покурить.

В это время врач сказал журналистке, что, скорее всего, Матар не принял лекарство. Ему прописали смесь нейролептиков, антидепрессантов и седативных препаратов, которые помогают держать симптомы под контролем. Врач добавил, что, если он их действительно не выпил, в этой комнате нельзя чувствовать себя в безопасности.

После этих слов журналистка была готова прекратить интервью, но врач предложил просто перейти в другую комнату, побольше. Хелен села у двери, чтобы выбежать в случае чего.

«Я не знаю, почему я тигр. Я просто это чувствую. Я слышу много голосов вокруг, которые говорят, что я неудачник. Они смеются надо мной. Они говорят мне, что я мусор и недостаточно хорош для того, чтобы быть человеком».

Мать Матара уехала вместе с его сестрой в Индию. У сестры тоже появились симптомы шизофрении, и ее отправили на исследование в специализированную клинику.

Матар рассказывает, что иногда ему кажется, что на него нападет лев. Он хватает его за шею, льется кровь из ран на теле Матара.

«Я не могу защитить себя от льва, потому что он намного сильнее меня, поэтому я чувствую, что сначала должен атаковать».

Атаки «льва» длятся несколько минут, но иногда затягиваются на целые часы. Оказалось, что нынешний рецидив Матара начался прошлой ночью — он заперся в комнате, обернул голову полотенцем и завернулся в простыню, чтобы не было возможности освободиться.

«Когда я смотрю в зеркало в такие моменты, то вижу себя, тигра, и льва, который пытается схватить меня за голову и шею. Я не могу это объяснить, но это очень страшно».

Несмотря на ситуацию, которая произошла на интервью, Матар неопасен для общества. Когда он принимает лекарства, его не отличишь от любого другого человека на улице.

«Я всегда ношу белый цвет, это успокаивает. Это помогает, когда испытываешь непонятные чувства».

Внезапно все меняется. Матар начинает громко смеяться, вытягивает пальцы и сгибает их в суставах. Затем он опускает голову и снимает ботинки — сжимает свою левую ногу и причиняет себе боль.

В этот момент врач говорит, что нужно уйти. Журналистку долго не покидали мысли о судьбе Матара, и через несколько месяцев она написала врачу, чтобы поинтересоваться его здоровьем. Но вскоре ей пришел безрадостный ответ: после того рецидива Матару не стало лучше, подобные случаи уже неоднократно повторялись и мужчина до сих пор лежит в больнице.