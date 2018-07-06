Алена Полынь и Империя Сильнейших Ведьм

Прошло три года и организация, основателем которой является Алена Полынь, стала известна по всему миру. Об Империи Сильнейших Ведьм заговорили, и причин для этих разговоров очень много. Империя Сильнейших Ведьм занялась активно благотворительностью и открыла сайт Радость Империи, где родители тяжелобольных деток могут получать финансовую помощь, а также общаться между собой.

Помимо этого, Алена Полынь организовала поездки артистов с подарками к больным деткам, причем совсем необязательно в организацию. Если вы родители тяжелобольного ребенка и проживаете в Москве или Подмосковье совершенно безоплатно радость привезут и вашему малышу.

Подарки собирали люди, неравнодушные люди, говорит Алена Полынь.

Посажено более 5 тыс. деревьев и цветов из Красной книги и это все Империя Сильнейших Ведьм. Все с чем ассоциировались ведьмы до Алены Полынь ушло в никуда.

Сегодня ведьма — это не колдовка на базаре и не мошенница, я человек обладающий силой, знанием, возможностями чтобы помогать.

Удивительным оказалось то, что Алена Полынь собрала конгресс в здании правительства Москвы «Сильные люди — сильная страна», где впервые был разговор о легализации ведьм и схеме, позволяющей это сделать.

yandex_ad_1 На сегодняшний день Алена Полынь хозяйка трех сайтов:

https://witches-empire.com/;

https://joyisv.ru/;

https://womanisv.ru/.

Смотря на такую успешную сильную женщину понимаешь, что она способна на многое.

Алена Полынь владеет сакральными знаниями и приоткрывает их для простых людей. Встречи с Аленой Полынь всегда вдохновляют. Об Алене Полынь пишут, об Алене Полынь говорят и не всегда, конечно, хорошее, ведь ведьма, заговорившая о легализации ведьм, ведьма, помогающая людям и занимающая благотворительностью, ведьма известная во всем мире вызывает агрессию у многих, кто понимает, что ее рукой будет налажен порядок на магическом рынке и обман закончится.

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Алена Полынь заставила многих задуматься о жизни и о смерти, о том зачем мы здесь. Удивительно мудрая и сильная женщина.