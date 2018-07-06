Ещё
Алена Полынь и Империя Сильнейших Ведьм
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алена Полынь и Империя Сильнейших Ведьм 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Прошло три года и организация, основателем которой является Алена Полынь, стала известна по всему миру. Об Империи Сильнейших Ведьм заговорили, и причин для этих разговоров очень много. Империя Сильнейших Ведьм занялась активно благотворительностью и открыла сайт Радость Империи, где родители тяжелобольных деток могут получать финансовую помощь, а также общаться между собой.
Помимо этого, Алена Полынь организовала поездки артистов с подарками к больным деткам, причем совсем необязательно в организацию. Если вы родители тяжелобольного ребенка и проживаете в Москве или Подмосковье совершенно безоплатно радость привезут и вашему малышу.
Подарки собирали люди, неравнодушные люди, говорит Алена Полынь.
Посажено более 5 тыс. деревьев и цветов из Красной книги и это все Империя Сильнейших Ведьм. Все с чем ассоциировались ведьмы до Алены Полынь ушло в никуда.
Сегодня ведьма — это не колдовка на базаре и не мошенница, я человек обладающий силой, знанием, возможностями чтобы помогать.
Удивительным оказалось то, что Алена Полынь собрала конгресс в здании правительства Москвы «Сильные люди — сильная страна», где впервые был разговор о легализации ведьм и схеме, позволяющей это сделать.
yandex_ad_1  На сегодняшний день Алена Полынь хозяйка трех сайтов:
https://witches-empire.com/;
https://joyisv.ru/;
https://womanisv.ru/.
Смотря на такую успешную сильную женщину понимаешь, что она способна на многое.
Алена Полынь владеет сакральными знаниями и приоткрывает их для простых людей. Встречи с Аленой Полынь всегда вдохновляют. Об Алене Полынь пишут, об Алене Полынь говорят и не всегда, конечно, хорошее, ведь ведьма, заговорившая о легализации ведьм, ведьма, помогающая людям и занимающая благотворительностью, ведьма известная во всем мире вызывает агрессию у многих, кто понимает, что ее рукой будет налажен порядок на магическом рынке и обман закончится.
include_poll1752
Алена Полынь заставила многих задуматься о жизни и о смерти, о том зачем мы здесь. Удивительно мудрая и сильная женщина.
Клео.Ру: последние новости
Муцениеце о кризисе в семье Татьяна Навка наказывает себя за сладкое Сила любви «Во власти стихии»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь13
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»4
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение