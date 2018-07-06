Ему повезло, что он не такой, как все. Такого о Коутиньо вы точно не знали!

Перед четвертьфиналом Бразилия — Бельгия «Советский спорт» предлагает перевод интереснейшего рассказа об одной из главных звезд «селесао» — Филиппе Коутиньо. Материал журналиста Эвана Маккенны вышел на сайте bleacherreport.com.

Филиппе Коутиньо — не только футболист, о котором мы уже так много знаем, но и интересный человек. Его переход в «Барселону», стоимостью 105 миллионов фунтов стал третьим самым дорогим трансфером в истории футбола. Клуб не пожалел такую сумму, потому то видел в бразильце и преемника Андреса Иньесты , и одного из ведущих игроков сборной Бразилии, которая пытается выиграть свой шестой Кубок мира аж с 2002 года. Именно Коутиньо привносит в относительно прямолинейную игру бразильцев грацию и фантазию. Именно это, несмотря на репутацию Филиппе, и заставляет еще большее количество людей обратить свой взор на него.

«На поле он — лев, а в обычной жизни — мышь»

И пока вопросы остаются теми же самыми, ответы на них не меняются со временем. Один за другим те, кто хорошо знал Коутиньо еще по «Ливерпулю», выражали недоумение игроком и пожимали плечами. Хотя они-то должны были знать его характер лучше, чем другие, поскольку Филиппе провел на «Энфилде» большую часть своей карьеры, покинув родину в 18 лет.

Но мальчик-тихоня вырос в тихоню-мужчину. Когда Ван Гог не рисовал, то отрезал себе ухо. А для футбольного гения в этом виде спорта есть это…

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«Он такой застенчивый, но я не имею в виду что-то плохое. Он словно ребенок. Ты можешь отправить его за дубликатом ключей и он просто потеряет голову от этого».

Или это…

«Многие люди не верят в то, что футболисты ведут себя по-разному на поле и вне его. Особенно игроки атаки. Но Коутиньо — другой. Все знают, что на поле он — лев, а в обычной жизни — мышь».

Или это…

«Он знаком со своей женой много лет и всегда она была главной в семье. Я бы сказал так, если бы не она, то он бы просто гонял мяч у себя в Бразилии и был бы счастлив».

Или это…

«У него очень узкий круг интересов. Простой и старомодный. Футбол, семья, немного Иисуса и технологий. Если бы их семьи поехали в Лондон, то они бы никогда не пошли смотреть шоу, а отправились бы в зоопарк. А потом бы сидели дома и играли в настольные игры».

Молчаливый мастер своего дела

Все это и было главной проблемой для тех, кто пишет о Коутиньо. Хорошо это или плохо, но жизнь рок-звезды всегда продается лучше, нежели верующего тихони. Кроме того, посмотрите на тех, кто уехал из Бразилии и куролесит по барам. Сколько с ними связано сумасшедших историй? Возьмите Адриано, который закончил свое путешествие обвинениями в торговле наркотиками. Или Диего Косту, который остановил машину ради автографов или взял с собой собаку кататься на водном мотоцикле. Или вспомним Андерсона в « Манчестер Юнайтед », который появился на вечеринке с бриллиантовыми часами на запястье. Он воскликнул тогда: «60 тысяч!». Товарищи по команде сказали: «У тебя же еще одни на другой руке». Андерсон ответил: «Да, мне дали скидку, если я куплю две пары часов». Возьмите Роналдиньо, который… Впрочем, просто возьмите Роналдиньо.

А еще лучше посмотрите на Неймара. Его и Коутиньо очень много обсуждают в Бразилии, несмотря на разницу в стиле между энергией Неймара и контролем и размеренным ритмом игры Коутиньо. Даже в России можно увидеть, каков контраст в личностях этих футболистов. В то время, как Неймара постоянно преследуют кричащие заголовки в прессе, полузащитник «Барселоны» Коутиньо спокойно забивает гол Швейцарии, «убивает» своим мячом Коста-Рику. Все это делается с тихим профессионализмом, который позволяет говорить не ему самому, а его футболу.

Когда ты обсуждаешь с кем-то Коутиньо, то все с уважением отмечают его близость к семье, любовь к девушке и верность самому себе. То же самое относится к его характеру.

«Верный».

Остается большая проблема, что говорить о парне, который сам не проронил ни слова. Так что же все-таки делает Коутиньо таким интересным?

В районе, где жил Коутиньо, хуже быть уже просто не может

Апрель в Рио-де-Жанейро. Температура падает. Насколько это вообще возможно.

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Таксист делает два дела одновременно: медленно скользит между машинами в пробке и постоянно показывает приложение в своем телефоне, которое показывает, где вспыхнули последние перестрелки. Иногда даже приходится закрыть окна, если вы проезжаете по определенным улицам.

И это не какая-то картинка с почтовой карточки, это настоящий Рио, который многие не видят. С одной стороны здесь Cidad de Policia — штаб-квартира местных вооруженных сил с башнями и рябью от пуль. Узкий переулок рядом — это Jacarezinho. Водитель говорит, что вас предупредят, если вы решите туда зайти днем. Но если ошибетесь ночью, вам не поздоровится. Наконец, вы подъезжаете к Clube dos Subtenentes e Sargentos — настоящий оазис посреди всего ужаса. Это футзальный клуб, где Коутиньо начинал гонять мячик в шестилетнем возрасте.

Журналист O Globo Рафаэль Маркес с иронией отвечает на мой вопрос «Стало ли хуже в районе после отъезда отсюда Коутиньо»: «Удивительно, но нет. Просто хуже тут быть уже не может».

Парень из среднего класса с хорошим воспитанием

На площадке внизу дети из близлежащих фавел пинают мяч. На тех же деревяшках, по которым еще ребенком бегал Коутиньо. Маленькая девочка подбегает ко мне и спросила, летал ли я когда-то на самолете. Она бежит прочь с криками, услышав ответ «да».

Президент футзального клуба Жильберто Гуара размышляет: «Страшно? Опасно? Зависит от места. Мы с вами находимся на территории одного района, но его части различны. Где-то вы можете играть на улице, где-то лучше этого не делать. Но ничего не поменялось с тех пор, как Коутиньо был ребенком. Время здесь движется очень медленно. Многие из местных зданий были частью фабрики сахарного тростника. Но когда они закрылись, жители переехали. Но все это было не для Филиппиньо. Это было не его жизнь».

Рафаэль Маркес добавляет: «Он был парнем из среднего класса, не был бедным человеком. Такая жизнь — не его история. Хотя люди часто приписывают ему трудности, чтобы сделать рассказ более красочным». Журналист направляет меня к дому на холме — многоквартирным апартаментам в пяти минутах ходьбы от клуба. Ворота закрыты, на территорию не попадешь. У Коутиньо было хорошее воспитание и комфортные условия. Он был защищен от реальности и окружающей нищеты.

Президент Гуара продолжает: «Он правда был застенчив. Но когда он играл, то был совсем другим. Только тогда он раскрывался. Чаще всего он был один и с ним порой было трудно общаться. Он выходил на поле, играл, а после свистка бежал к родителям. Не любил разговаривать с товарищами по команде. Почти никогда ни говорил. Не помню от него ни единого слова в их адрес».

Замкнутый в себе волшебник

Стены офиса Гуары украшены фотографиями футболистов его клуба разных лет. Он указывает мне на тех, кто смог пробиться в профессионалы. Имена узнать сложно. В этом виновата и ширина ступени пирамиды, и конкуренция. Чтобы зарабатывать на жизнь футболом в Бразилии, надо сотворить чудо, достигнуть чего-то. Тем не менее, многие имели серьезный потенциал. Но Коутиньо всегда был лучшим. «Волшебник» — так кратко описывает его Гуара. — «Он был крошечным пронырой. Мяч у него в ногах. Секунда. И его уже нет».

Тренер и скаут, проработавший в этом районе более 30 лет, Фернандо Маседо помнит, что за чудеса творил Коутиньо. Из всех футболистов, кто приходил в его жизнь, он выделял именно Филиппе: «Он будто был на поле один. Проходил сам половину команды и забрасывал мяч вратарю „за шиворот“.

Завороженный Фернандо тогда услышал громкий мужской голос: „Что это ты смотришь на моего сына?“ Это был Зе Карлос , отец Коутиньо, который работал архитектором.

Маседо вспоминает: „Я смотрел на него и был в шоке от того, что он мог делать с мячом в этом возрасте. Я сказал его отцу, что хочу записать его в клуб. Я просто не мог допустить того, чтобы этот талант выскользнул из моих сетей. Пришлось заставить отца идти домой и нести документы немедленно. Самое смешное, что он не хотел, чтобы Филиппе был футболистом. Думал, что сын станет инженером, поскольку именно эта профессия была гарантией достатка. Это удивительно, но именно футбол был для Коутиньо гарантированной успешной карьерой. Он родился великим футболистом. Да, у него тогда еще не было нынешней скорости. Но он имел интеллект и мастерство: видел то, что не видели другие. Мог делать с мячом абсолютно все, что взбредет ему в голову“.

Шестилетний Коутиньо целый год играл со старшими мальчиками в этом клубе, пока не переехал в Мангейрас — фавелу на склону холма. Она была известна своей школой самбы, которая принимала каждый год участие в карнавале. Там у него появился шанс играть со своей возрастной группой. «Я был для него, как социальный работник», — вспоминает Фернандо. Оказывается, именно он привел Коутиньо на тренировку в «Васко да Гама».

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Маседо объясняет: «Ну а куда мне было еще его вести? Даже на моих шортах сейчас их герб. „Васко да Гама“ — моя любовь. Но Коутиньо не хотел идти. Боялся, стеснялся, держался за руку мамы. Тогда тренер попросил его немного помочь — просто подкинуть мяч. Казалось бы, ерунда. Но как только Филиппе коснулся мяча ногой, все стало ясно. Он моментально преобразился и начал чеканить мяч. Хотя мне пришлось очень постараться, чтобы доставить его в клуб».

Маркус Александр тренировал футзальный клуб «Васко да Гама» задолго до того, как Коутиньо родился. В 1999 году он возглавлял команду до 15 лет, но вокруг все говорили о некоем талантливом мальчике. Маркус был настоящим профессионалом, поэтому отправился на просмотр в команду более юной возрастной категории. Он вспоминает: «Весь клуб был взволнован. Мы видели, что Филиппе был лучше других. Но даже тогда я не думал, что он доберется до нынешних высот. Ведь многое тогда могло пойти не так».

А вот Фернандо никогда не сомневался и смеется, что однажды Александр похлопал его по плечу и сказал: «Ну и кто тут молодец?». Фактически именно во время первой игры Коутиньо за «Васко да Гама» Фернандо сказал его отцу, что Филиппе будет играть за сборную Бразилии. Но Зе Карлос не был столь уверен в успехе. Он все еще думал, что его сын станет инженером.

Футзальная команда Коутиньо. Фото: Ewan MacKenna

Через несколько лет Фернандо смотрел по телевизору, как Коутиньо играл за сборную Бразилии U-15 на чемпионате Южной Америки. И слезы радости текли по его щекам. Сколько же еще слез было у Маседо годами позже…

«Мы все время ссорились и дрались с Коутиньо»

Но во всем этом восторге талантом и красивой истории были несколько предложений, сказанных Гуарой, которые дают нам понять, что история Коутиньо — не просто сказка. «Наш район очень богат на футбольные таланты. Многие профессионалы вышли из наших школ, но еще больше ребят не смогли раскрыться. По разным причинам. Даже если ты большой талант, тебе всегда нужны люди, которые дадут тебе дорогу и поддержат», — говорит Гуара.

Несколько дней спустя бразильские друзья Коутиньо согласились встретиться и поговорить. Они дают адрес, но доехать туда может быть куда опаснее, чем находиться там. Я спросил парочку местных, что это за место. Они настоятельно рекомендовали не ехать. Это в очередной раз напоминает нам о том, что хоть Коутиньо и жил спокойной жизнью, но вокруг были трудности и проблемы, о которых Филиппе просто мог не знать.

Вашингтон и Витор Кардосо (Витао) рассказали о том настоящем Коутиньо, которого мы могли и не знать. Трио собралось в «Васко да Гама» и именно с этими парнями из другого района Филиппе проводил вечера и выходные в своей квартире. Они говорят, что родители Коутиньо стали их второй семьей.

Вспоминая прошлое Витао рассказывает о том, как они с Филиппе пытались схитрить на школьном экзамене, потому что никто из них даже не потрудился открыть книгу. Им было всего по 13 лет. Зашел спор о том, как лучше списывать. В итоге, мальчики подрались, рассорились и оба завалили тест. В течение двух дней они не разговаривали друг с другом, неловко хватая взгляды, встречаясь глазами в автобусе и на тренировке. Наконец, оба рассмеялись, будто читая мысли друг друга.

«Он все еще говорит, что выиграл ту драку. Но слушайте, посмотрите на него!», — смеется Витао. «Во время игр мы тоже часто ссорились. Я играл позади него и очень раздражался, если он не забивал. Я был эгоистом. Но и он бы также злился на моем месте. Детские шалости. Вообще мы были единственными, кто дрался между собой. Все над нами смеялись. Во время игр мы ссорились, а после них обнимались и смеялись. Но Филиппе всегда был напряжен во время игр. Он очень нервничал», — резюмирует Витао.

Витао, Вашингтон, Коутиньо. Фото: Ewan MacKenna

Жена для Коутиньо — опора и путеводная звезда

Вашингтон посмеивается над собственными воспоминаниями над прошлым. Он говорит, что у него с Коутиньо была телепатическая связь, как у нападающих. Якобы, до сих пор он с легкостью может предсказать, что будет делать с мячом Филиппе на поле. Но когда телепатия работала вне футбола, Коутиньо мог и обидеться.

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«Его жена Айне жила с ним на одной улице и он всегда был без ума от нее. Но она не уделяла Филиппе никакого внимания. Однажды все-таки они начали встречаться, но постоянно ссорились и расходились. Витао метался меж двух огней и старался их помирить. Так было всегда. Теперь у них настоящая любовь. Они начали встречаться, когда ему было 15, и до сих пор вместе. Айне на год младше Филиппе и не могла поехать за ним куда-то. Тогда они решили пожениться и она переехала к нему. Кстати, с самого первого дня Коутиньо говорил отцу Айне, что женится на ней», — вспоминает Вашингтон.

Имя жены Филиппе постоянно звучит во всех историях, связанных с ним. С кем бы вы не говорили. Она — его рука помощи, путеводная звезда, железный кулак под бархатной перчаткой. Есть разные мнения насчет того, как Айне влияет на Коутиньо. Но все сходятся на том, что она крайне важна для футболиста.

Один их друг из Ливерпуля рассказывает, что каждый раз, когда Коутиньо возвращался домой и жаловался на агента, менеджера или работников клуба, Айне отвечала кратко: «Иди и разберись с этим сам». Но также все их знакомые добавляют: «Нет смысла пытаться связаться с его женой, она не будет что-то обсуждать. Нет, они ничего не скрывают, просто это вопрос личной жизни».

Лучший способ предсказать свое будущее — создать его самому

Коутиньо всегда предпочитал говорить языком футбола на поле. Об этом свидетельствует и его юношеский тренер Маркус. В качестве примера он приводит историю, когда «Васко да Гама» играли в дерби против «Ботафого». «Васко» проигрывали 0:2. Тогда в перерыве тренер просто спросил, почему бы им просто не сдаться и не отдать трофей сопернику. Коутиньо промолчал, но ответил на поле. Во втором тайме его действия полностью поменяли ход игры. Он был настолько требовательным к себе, то двое его братьев, Леандро и Криштану, всегда снимали на видео его игры и тренировки, чтобы он мог вернуться домой и делать работу над ошибками. В свое свободное время и по собственной воле. Уже тогда Филиппе понимал, что лучший способ предсказать свое будущее — создать его самому.

Филиппе Коутиньо и его супруга Айне. Фото: Paul Ellis/Getty Images

До 15 лет Коутиньо играл и в футзал, и в большой футбол. Играл чистого нападающего. Но после того, как он сконцентрировался именно на футболе, стал опускаться больше в полузащиту. Маркус Александр рассказывает: «Я начал работать с ним, когда ему было еще 14 лет. И только начав тренировать его, действительно смог увидеть весь потенциал, что был в нем заложен. Его технические данные были великолепны, он думал иначе, нежели дети его возраста. Тогда я понял, что Филиппе может стать суперзвездой».

«Он перешел в большой футбол. Теперь, на его примере, вы видите, сколько преимуществ может принести опыт игры в футзал. На маленьком поле легче учить, группы более концентрированные, курсы интенсивные и вы легче учитесь. Здесь это часть культуры. Это как игра в стрит-бол в баскетболе. Уличный футбол не всегда безопасен в наших краях, поэтому ему на помощь пришел футзал. Только посмотрите, сколько вобрал в себя Филиппе. Но буду откровенен, здесь одного таланта мало. Многое зависит от родителей и окружения, в котором растет ребенок. Независимо от того, есть ли у вас талант, плохая компания может разрушить все», — практически повторяет слова Гуары Маркус Александр. Но Коутиньо не беспокоился об этом.

Семья.

Друзья.

Будущая жена.

Остальное было уже делом времени.

«С самого начала мы знали, что он будет звездой»

Личная статистика, достижения и победы Филиппе Коутиньо расписаны на досках почета везде, где он только выступал. Он выиграл чемпионат бразильских штатов в возрасте до 12, 13 и 14 лет с «Васко да Гама». А в сборной до 15 лет был одним из наиболее выдающихся талантов на национальном уровне, сверкая ярче кучи бриллиантов. Но эти доски почета — всего лишь чернила на бумаге, которые не свидетельствуют о настоящей красоте таланта.

Просто посмотрите следующее видео и вы поймете, почему уже в возрасте 15 лет Коутиньо был одним из лучших бразильских плеймейкеров. И почему в декабре 2007 года, когда Филиппе было всего 15 лет, ему позвонили из «Реала» . Вскоре «Васко» отправили в ФИФА факс с жалобой о преследованиях своего футболиста, учитывая юный возраст. И ведь тогда они очень круто изменили историю.

«С самого начала мы знали, что Филиппе будет звездой. Люди смотрят на него и думают, что это просто врожденное мастерство. Поверьте, он очень много работал над собой. Но он не только футболист — он атлет. Всегда был дисциплинирован, не пил алкоголь, следил за собой», — вспоминает Вашингтон.

Мадридский «Реал» остался не у дел, но предложения по Коутиньо продолжали сыпаться. Витао рассказывает, что им еще не было 17 лет, когда Филиппе отправился в Италию, чтобы подписать контракт с «Интером». «Он сказал мне об этом первому. Никто тогда еще не знал. Коутиньо был слишком хорошо, чтобы остаться здесь. Даже в трудные моменты, в сложных играх он делал что-то особенное. Конечно, мы понимали, что он должен ехать. Но в том возрасте ты уже эгоистичен, не хочешь терять друга», — вспоминает Витао.

Оставь бразильцам что-нибудь на память, Филиппе

Коутиньо подписал тот контракт, но ем было всего лишь 16 лет, поэтому переехать в Италию он не мог. У него еще оставалось время, чтобы поиграть вместе с Витао и оставить о себе хорошую память. Спросите у любого болельщика. Все вам расскажут о «Маракане» в 2009-м, когда там встречались молодежные команды «Васко да Гама» и «Фламенго». Тогда на стотысячном стадионе собралось 20 тысяч болельщиков. И это феноменальный результат для матчей такого уровня. Писатель Андре Шмидт говорит о Коутиньо в том матче: «Он просто летал. Бесстрашно шел в дриблинг. Три месяца спустя он дебютировал в основной команде. Но был все еще уязвимым перед жесткими защитниками. Его неопытность дала о себе знать, в первый год его редко выпускали на поле — всего 12 матчей и ни одного гола. Но прежде, чем он покинул Бразилию в 18 лет, у Коутиньо были волшебные шесть месяцев, в течение которых он стал ключевым игроком клуба. В важнейшем дерби против „Ботафого“ Коутиньо сделал свой первый дубль на высшем уровне. Его клуб тогда победил 6:0. В 2010 году он забил пять голов и сделал 10 голевых передач в 32 матчах, пока не пришло время собирать чемоданы».

Коутиньо все также дружит и с Вашингтоном, и с Витао. Они не раз приезжали к нему в Ливерпуль. Теперь наверняка поедут и в Барселону. Кроме того, Филиппе всегда ждет приглашение на барбекю в Бразилии. «Он никогда не говорит о своей зарплате, деньгах и тому подобном. Он очень сдержан», — говорит Вашингтон.

Несмотря на все свои трофеи и достижения, Филиппе Коутиньо все тот же простой парень, живущий своей мечтой. «Успех никогда не менял его. Все беспокоились, каким будет Филиппе, когда его купит „Интер“. Вдруг станет самоуверенным, потеряет себя. Но ничего не случилось. Он все тот же тихий и простой парень», — рассуждает Витао.

Из всего этого можно сделать один простой вывод: Коутиньо чрезвычайно интересный человек, по той самой причине, что кажется совсем не интересным.