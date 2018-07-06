Тайны Мангазеи. Ямбургские газовики на карбасе отправятся в разведку

Завтра, 7 июля, в Ямало-Ненецком автономном округе стартует разведывательный этап экспедиции «Тайны Мангазеи».

За 10 дней исследований пять путешественников, в том числе два работника компании «Газпром добыча Ямбург», планируют повторить путь русских первопроходцев 16 века, открывших для России Енисей и Восточную Сибирь. Экспедицию проводят при поддержке регионального отделения Русского географического общества в ЯНАО, межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз», « Газпром добыча Ямбург» и его профсоюзной организации.

В дорогу отправятся опытные путешественники штурман, член Русского географического общества Виталий Дворяченко, картограф, спасатель, специалист по снаряжению Евгений Крупин, повар, специалист по древним строениям, спасатель Марсель Чаушев. Вместе с ними преодолевать трудности будут ямбургские газовики Павел Нефедов Денис Калинин . Из Санкт-Петербурга дистанционно поддерживать участников мероприятия будет научный руководитель экспедиции и автор идеи Вячеслав Калинин — работник общества «Газпром подземремонт Уренгой». На моторных лодках они планируют пройти по реке Таз до первого русского заполярного города в Западной Сибири — знаменитой Мангазеи. Затем по реке Худосея и её притокам дойдут до мангазейского волока. Там древние землепроходцы перетаскивали свои лодки по суше из водораздела реки Таз в водораздел Енисея, прокладывая путь к новой Мангазее — Туруханску.

Как сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и СМИ «Газпром добыча Ямбург», цель этого этапа экспедиции достичь перевального озера, подтвердить данные о том, что древний мангазейский волок существовал именно в этом месте и исследовать саму возможность его преодоления на реплике древнего судна — карбасе (на таких небольших парусных лодках ходили здесь искатели приключений прошлого). Если результаты разведки подтвердят оптимистичные предположения, то участники путешествия планируют в следующем году осуществить основной этап экспедиции — историческую реконструкцию. Они планируют пройти весь путь от Мангазеи до Туруханска на реплике древнего карбаса под парусом и на веслах, как это делали первопроходцы XVI века.