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Гоген Солнцев и его пожилая жена задумались о потомстве
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Гоген Солнцев и его пожилая жена задумались о потомстве 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Прославившийся благодаря участию в многочисленных телешоу, в том числе в проекте «Дом-2», Гоген Солнцев в апреле официально оформил свои отношения с 63-летней Екатериной Терешкович. С тех пор в Сети не утихают споры на эту тему. Тем временем пара наслаждается обществом друг друга: весной они съездили на Кипр, а недавно побывали в Сочи.
Устав от пересудов о своей личной жизни, 37-летний артист обратился ко всем неравнодушным в своем микроблоге. «Сейчас мы отлично проводим время и хочется пожелать вам испытать что то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберемся!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил он.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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