Гоген Солнцев и его пожилая жена задумались о потомстве

Прославившийся благодаря участию в многочисленных телешоу, в том числе в проекте «Дом-2», Гоген Солнцев в апреле официально оформил свои отношения с 63-летней Екатериной Терешкович. С тех пор в Сети не утихают споры на эту тему. Тем временем пара наслаждается обществом друг друга: весной они съездили на Кипр, а недавно побывали в Сочи.

Устав от пересудов о своей личной жизни, 37-летний артист обратился ко всем неравнодушным в своем микроблоге. «Сейчас мы отлично проводим время и хочется пожелать вам испытать что то подобное, что испытываем мы! Пусть и ваша жизнь будет полна любви! И не бесите своими неадекватными вопросами по поводу детей! С этим разберемся!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявил он.