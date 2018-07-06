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Онлайн-игра для детей оказалась рассадником развратных видео
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Онлайн-игра для детей оказалась рассадником развратных видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети обнаружили огромное количество порнороликов, созданных в популярной детской игре. Видеозаписи опубликованы на YouTube.
Речь идет об онлайн-игре Roblox — аналоге Minecraft для самых маленьких с аудиторией более 64 миллионов человек. В ней пользователи могут создавать свои мини-игры и отдельные виртуальные миры, однако многие геймеры использовали игру ради записи порнороликов.
При вводе фразы Roblox sex видеохостинг выдает почти полтора миллиона результатов. Во многих роликах из поисковой выдачи можно увидеть различные сцены секса квадратных персонажей. Причем некоторые видео загружены на YouTube более года назад и набрали за это время более миллиона просмотров.
В опубликованных записях видны четкие изображения гениталий, которые ничем не замаскированы и не размыты. Нередко встречаются откровенные сцены инцеста и групповых оргий. Периодически YouTube ставит на подобные ролики предупреждение «Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», однако администрация видеохостинга не удаляет их.
Ранее о подобной проблеме рассказала мать семилетней девочки, которая случайно стала свидетелем тройного изнасилования в онлайн-игре. Дочь показала женщине, как неизвестные персонажи из Roblox занимались сексом с ее аватаром.
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