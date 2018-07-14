В небе над Ростовом заметили НЛО

Интернет-пользователи опубликовали фото и видео, вызвавшие бурное обсуждение. Как отмечает очевидец, кадры были сделаны в ночь на 13 июля. Он наблюдал с балкона нечто странное: в небе неожиданно появился объект, который представлял собой что-то непонятное, его окружал яркий оранжево-золотой ореол, который становился то тускней, то светлее. Неопознанный объект не двигался абсолютно. Минут через 40 он просто исчез, будто его и не было, а через полчаса снова появился, но уже правее относительно его первого расположения в небе и оставался все так же неподвижен. Подобное заметил не только он: ещё одна женщина сфотографировала неизвестный объект через бинокль и отметила, что было заметно два непонятных шара.