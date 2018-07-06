В Оренбуржье исправившуюся мать восстановили в родительских правах

Орчанка устроилась на работу и погасила долг по алиментам, чтобы забрать своего ребенка из детдома.

Как сообщают в областном ФССП, ранее женщина находилась в тюрьме и была лишена родительских прав. В отношении нее возбудили исполнительное производство за неуплату алиментов.

Документ о взыскании долга направили по месту отбывания наказания осужденной. После своего освобождения женщина обратилась в службу занятости и устроилась на работу санитаркой в местную больницу. Она стала вовремя выплачивать алименты и со временем погасила задолженность. В течение всего этого времени мать регулярно навещала в детском доме своего сына, а позже обратилась в суд для восстановления родительских прав.

Судебные приставы признали, что женщина исправилась и способна сама воспитывать ребенка. После вступления решения суда в законную силу она забрала сына домой.