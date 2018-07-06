Упаковка будущего

Многие виды современной упаковки уже имеют все необходимые атрибуты и свойства, придающие ей превосходные эксплуатационные характеристики. Материалы вторично перерабатываются и используются многократно в виде аналогичных или других товаров. Сейчас упаковочная индустрия стремительно развивается, предлагая потребителям новые высокотехнологичные варианты тары, эффективно выполняющие свои функции. Они не вредят окружающей среде и, будучи выброшенными, легко распадаются природным путем, не выделяя токсических веществ. Если гипотетически заглянуть в недалекое будущее, можно смело прогнозировать, что тара будет только улучшаться по всем показателям. Упаковка сможет при необходимости выдавать нужную порцию продовольственной и непродовольственной продукции, изменять температурные режимы хранения товара (подогревать или охлаждать), менять консистенцию и структуру содержимого и т.д. Возможны варианты съедобной тары, которую после прямого назначения можно будет употреблять в пищу.

Люди, которые заботятся о своем здоровье, большое внимание уделяют продуктам питания, тщательно подсчитывая количество белков, жиров и углеводов. Упаковка из будущего сможет не только информировать человека о вышеперечисленных компонентах продукта, но и обращать внимание на калорийность и наличие различных важных для функционирования организма веществ. С помощью новаторских штрих-кодов или чипов покупатель сможет узнать все о партии выпуска товара, сроке годности и прочих важных сведениях очень оперативно, не выходя из магазина, подсоединившись к глобальному сервису производителя продукции.

В наше время, когда, в том числе, и упаковка привела к появлению экологических проблем, биоразлагаемость станет главным критерием ее коммерческого успеха. Даже сейчас ученые разработали несколько видов полимеров, которые бесследно, не причиняя вред окружающей среде, распадаются в почве за 1,5-6 месяцев. Воздействие кислорода, влаги и ультрафиолетовых лучей могут запускать процессы внутри структуры материала упаковки, помогающие ей за короткое время самостоятельно утилизироваться.

Важно понимать, что именно потребности общества толкают производителей тары изготавливать новые образцы, которые будут соответствовать ожиданиям покупателей. Упаковка из экологически чистого сырья всегда будет пользоваться повышенным спросом. Неважно, какой тип продукции будет помещен в нее, главное чтобы потребитель точно зал, что она не вредит экологии и не принесет негативных последствий, даже если ее выбросить без специальной утилизации. Можно много рассуждать о том, какой должна быть тара в будущем, но стоит быть уверенным, что с развитием новых технологий она измениться до неузнаваемости, начнет приносить больше пользы, станет мультифункциональной. В конкурентной погоне производители будут изготавливать упаковку, положительно влияющую на жизнедеятельность человека.