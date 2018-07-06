Новобрачные 35+. В Приангарье стали реже заключать официальные браки?

«Молодая» была уже не молода. Ей было не меньше тридцати пяти». Если во времена Ильфа и Петрова этот каламбур вызывал смех, то сейчас может вызвать искреннее недоумение юного читателя: «А что такого-то?».

Есть распространённое мнение, что жители России создают семьи всё позже, предпочитая сначала твёрдо встать на ноги, а уже потом ставить в паспорте штамп и рожать детей. В преддверии Дня любви семьи и верности, который Россия отметит 8 июля, корреспондент « АиФ в ВС» выяснял, правда ли в загс приходят всё более взрослые жители Приангарья, и становится ли меньше желающих регистрировать брак в принципе.

«Мы, наконец, созрели»

Согласно данным службы загс Иркутской области, за полгода 2018-го в Приангарье появилось 7,3 тыс. новых семей. За весь 2017 год в регионе зарегистрировали 20,2 тыс. браков, и это на 15% больше, чем в 2016-м. Парадокс, но это не значит, что жители области стали чаще регистрировать свои отношения, просто 2016-й был високосным годом, когда традиционно число свадеб снижается. Сухой язык статистики говорит о том, что число желающих поставить штамп всё-таки немного, но снизилось: в 2014 и 2015 годах их было более 21 тыс., а в 2011-м и вовсе переваливало за 23,5 тыс.

Около 70% молодожёнов прошлого года создавали семью впервые, больше половины женихов и невест сыграли свадьбу в возрасте от 24 до 34 лет. А вот совсем юных пар (до 24 лет) и взрослых (от 35 лет и старше) примерно поровну — около 24 — 30% от общего количества новых семей.

Иркутянка Полина Федосова — свадебный регистратор, но необычный. Девушка скрепляет молодых узами брака на выездных свадьбах, которые год от года становятся в Приангарье всё популярнее. Корреспонденту «АиФ в ВС» Полина рассказывает, что в основном её приглашают на свой праздник юные молодожёны: от 23 до 26 лет, однако в последнее время среди её клиентов стали появляться пары за 30 — 35 лет.

«Приходят и говорят: «Мы, наконец, созрели жениться, — улыбается девушка. — Особых предпочтений у таких супругов нет, всё-таки стиль свадьбы зависит не от возраста, а от личности молодых. Не скажу, что праздники взрослых людей более шикарные — наоборот, юные женихи и невесты гораздо расточительнее в этом смысле, а взрослые новобрачные сознательнее относятся к деньгам».

Развод и девичья фамилия

В Приангарье за последние годы несколько уменьшилось не только число браков, но и количество разводов, притом здесь снижение более заметное. Если в 2011 году расторгнуть брак решились 15,1 тыс. пар, то, по итогам 2017 года «разбежались» 11,7 тыс. супругов.

Есть ещё одна интересная тенденция: по наблюдениям экспертов, разводы с годами тоже становятся всё «старше». Как говорит психолог из Иркутска Наталия, за последний год только три пары из её окружения, чей семейный «стаж» перевалил за 30 лет, развелись. И это даже если не говорить о клиентах. Притом взрослые семьи, как правило, распадаются тихо, без лишних эмоций.

30-летний иркутянин Иван рассказывает, что узнал о разводе родителей в прошлом году, притом мама поставила мужчину перед фактом: «Вчера мы с твоим отцом развелись, хотим чувствовать себя свободными людьми».

«Для меня это было как гром среди ясного неба, я давно живу отдельно от родителей и даже не знал, что у них дело идёт к разводу, а оказалось: в их отношениях копились проблемы и недопонимания», — говорит Иван.