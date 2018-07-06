Ожирение ребенка зависит от привычек матери

Американские ученые из Harvard T. H. Chan School of Public Health сообщают, что дети женщин, ведущих здоровый образ жизни, на 75% реже имеют диагноз «ожирение», чем потомство дам, имеющих различные вредные привычки.

В исследовании были использованы данные наблюдений за 24,3 тысячи детьми в возрасте от 9 до 14 лет и 16,9 тысячи женщинами, которые были их матерями. За 5 лет у 5,3% детей (1,28 тысячи) развилось ожирение.

Статистический анализ данных показал, что у детей женщин, следящих за своим весом, вероятность развития ожирения у ребенка была на 56% ниже, чем у мам, чей вес выходил за рамки этого показателя.

Также дети некурящих мам болели ожирением на 31% реже, чем дети курящих матерей.

И даже потребление алкоголя влияло на приобретение детьми лишнего веса. Вероятность ожирения была меньше среди детей, мамы которых вообще не пили спиртное, по сравнению с детьми, чьи мамы пили мало или на среднем уровне. Женщин, страдавших от алкоголизма, в исследовании не было, поэтому зависимость от употребления больших объемов спиртного выявить не удалось.

В целом, дети женщин, ведущих здоровый образ жизни, и которые сами следовали ЗОЖ, страдали от ожирения на 82% реже своих сверстников из менее «здоровых» семей.

К удивлению исследователей, на ожирение детей не влияли пищевые предпочтения матери. По мнению ученых, на питание младшего поколения в значительной степени влияет питание в школе и доступные варианты получения еды вне ее.

Ученые приходят к выводу, что образ жизни женщины, даже исключая питание, оказывает определяющее воздействие на вероятность развития ожирения у ее ребенка.