Ещё
Ожирение ребенка зависит от привычек матери
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ожирение ребенка зависит от привычек матери 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Американские ученые из Harvard T. H. Chan School of Public Health сообщают, что дети женщин, ведущих здоровый образ жизни, на 75% реже имеют диагноз «ожирение», чем потомство дам, имеющих различные вредные привычки.
В исследовании были использованы данные наблюдений за 24,3 тысячи детьми в возрасте от 9 до 14 лет и 16,9 тысячи женщинами, которые были их матерями. За 5 лет у 5,3% детей (1,28 тысячи) развилось ожирение.
Статистический анализ данных показал, что у детей женщин, следящих за своим весом, вероятность развития ожирения у ребенка была на 56% ниже, чем у мам, чей вес выходил за рамки этого показателя.
Также дети некурящих мам болели ожирением на 31% реже, чем дети курящих матерей.
И даже потребление алкоголя влияло на приобретение детьми лишнего веса. Вероятность ожирения была меньше среди детей, мамы которых вообще не пили спиртное, по сравнению с детьми, чьи мамы пили мало или на среднем уровне. Женщин, страдавших от алкоголизма, в исследовании не было, поэтому зависимость от употребления больших объемов спиртного выявить не удалось.
В целом, дети женщин, ведущих здоровый образ жизни, и которые сами следовали ЗОЖ, страдали от ожирения на 82% реже своих сверстников из менее «здоровых» семей.
К удивлению исследователей, на ожирение детей не влияли пищевые предпочтения матери. По мнению ученых, на питание младшего поколения в значительной степени влияет питание в школе и доступные варианты получения еды вне ее.
Ученые приходят к выводу, что образ жизни женщины, даже исключая питание, оказывает определяющее воздействие на вероятность развития ожирения у ее ребенка.
Medaboutme.ru: последние новости
Элитные няни в аристократических семьях Смена пола: об этике и практике Родить без разрывов: 8 способов подготовки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которым пластические хирурги сломали жизнь13
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты53
«Живу с этим чудовищем уже 12 лет»4
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Самые опасные ошибки в питании «все включено»5
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение