На Cartoon Network выходит мультсериал про летний лагерь

На канале Cartoon Network 7 июля выпустят сразу весь мультсериал «Summer Camp Island», как обычно это делают на Netfix. Это будет 20 серий по 11 минут, посвященные приключениям антропоморфных зверей в очень странном летнем лагере.

Слон и ежик, обоих зовут Оскарами, попадают в очень странный летний лагерь, населенный ведьмами, монстрами и прочими непонятными существами. Друзья пытаются прижиться в своем новом доме, подружиться с обитателями и наладить жизнь этого чудного места.

Создатели уже давно активно делятся кадрами и отрывками из будущего мультфильма, а на этот раз нам показали два официальных постера, на которых мы можем получше рассмотреть отдыхающих в лагере существ.

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