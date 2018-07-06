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На Cartoon Network выходит мультсериал про летний лагерь
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На Cartoon Network выходит мультсериал про летний лагерь 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
На канале Cartoon Network 7 июля выпустят сразу весь мультсериал «Summer Camp Island», как обычно это делают на Netfix. Это будет 20 серий по 11 минут, посвященные приключениям антропоморфных зверей в очень странном летнем лагере.
Слон и ежик, обоих зовут Оскарами, попадают в очень странный летний лагерь, населенный ведьмами, монстрами и прочими непонятными существами. Друзья пытаются прижиться в своем новом доме, подружиться с обитателями и наладить жизнь этого чудного места.
Создатели уже давно активно делятся кадрами и отрывками из будущего мультфильма, а на этот раз нам показали два официальных постера, на которых мы можем получше рассмотреть отдыхающих в лагере существ.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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