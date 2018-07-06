Боксер от Бога: парень защитил свою девушку поставив на место сразу трех быков

Смелый парень защитил честь своей девушке, раздав сразу трем наглецам в присутствии еще десятка их обозревших товарищей. Не стал разводить слюни, а просто сделал то, что и должен был сделать настоящий мужик!

Инцидент произошел в Южном Бутово, одном из самых неблагоприятных районов столицы. Николай со своей девушкой Светой зашли вечером в кафе, молодой человек отошел к стойке, вернувшись к столику он увидел нескольких неадекватных господ из числа местного бомонда — те нагло приставали к испуганной Свете.

Николая тут же позвали на улицу — «разобраться». Один из старших стал рассказывать, кто они такие и как парочка попала уже сейчас. Тут видимо не выдержал молодой «бык»: он кинулся на парня и тут же, слету, получил такой встречный в бороду, что моментально лег отдыхать.

Этого не стерпела пара его дружков. Первый тоже лег сразу — Николай профессионально занимается боксом, второй выдержал два удара. Тут весь гонор местных «авторитетов» вдруг отчего-то пропал и пара смогла спокойно уйти с места неприятных событий. Все правильно сделал!