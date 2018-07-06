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Машиниста сняли с поезда в Курганской области из-за долгов по кредитам
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Машиниста сняли с поезда в Курганской области из-за долгов по кредитам 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Машиниста поезда, следовавшего до Петропавловска на севере Казахстана, сняли с состава в приграничном селе Макушино Курганской области из-за долга перед банком по кредитам. Ранее в отношении должника было вынесено постановление об ограничении на выезд из России, сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Курганской области.
"Машинист поезда, взявший кредит в банке в размере 640 тыс. рублей, не сумел вовремя погасить его и попал в должники. В связи с этим судебным приставом-исполнителем Курганского городского в отношении мужчины было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы России. Несмотря на постановление, машинист поезда отправился в рейс до Петропавловска, однако в Макушине его остановили. Должника сняли с поезда, состав отправился дальше под управлением его коллеги", — говорится в сообщении.
По данным регионального УФССП, в настоящее время ограничение на выезд за пределы России действует в отношении 15, 5 тыс. жителей Курганской области.
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