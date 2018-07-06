Пожилой тагильчанин свел счеты с жизнью от одиночества

В Нижнем Тагиле в доме на улице Вагоностроителей нашли тело 69-летнего мужчины, передает "Уралинформбюро"

"В день рождения ни кто из самых близких родственников его не поздравили, так как были в обиде на деда. Не найдя выход из этой ситуаций, пенсионер [покончил с собой]", — написал подписчик группы «Новости | Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

По имеющимся данным, пенсионер перед смертью позвонил брату и сообщил о своем намерении. Он объяснил это одиночеством: более двух лет назад скончалась его супруга, а с внучкой мужчина был в ссоре.