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Пожилой тагильчанин свел счеты с жизнью от одиночества
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Пожилой тагильчанин свел счеты с жизнью от одиночества 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В Нижнем Тагиле в доме на улице Вагоностроителей нашли тело 69-летнего мужчины, передает "Уралинформбюро".
"В день рождения ни кто из самых близких родственников его не поздравили, так как были в обиде на деда. Не найдя выход из этой ситуаций, пенсионер [покончил с собой]", — написал подписчик группы «Новости | Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
По имеющимся данным, пенсионер перед смертью позвонил брату и сообщил о своем намерении. Он объяснил это одиночеством: более двух лет назад скончалась его супруга, а с внучкой мужчина был в ссоре.
В следственном комитете от комментариев воздержались.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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