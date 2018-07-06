42 супружеские пары Иркутской области получили медали «За любовь и верность»

Приангарья. Торжественное мероприятие приурочили к празднованию

Всероссийского Дня семьи, любви и верности. Награды вручил исполняющий

обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области —

Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

— Сегодня мы чествуем семейные пары, которые прожили вместе в любви и согласии более 25 лет, всего добились своим трудом, воспитали детей

достойными членами общества. Эта награда — знак общественного признания!

Для каждого из нас семья — это главная опора в жизни, залог спокойствия

и гармонии. В зале присутствуют пары, которые прожили 50 и даже 65 лет вместе, — сказал Антон Логашов.

В 2018 году министерством социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области направлены в Организационный комитет по проведению

«Дня любви и верности в Российской Федерации» ходатайства о награждении

медалью «За любовь и верность» 75 супружеских пар, проживающих на территории Иркутской области. 33 супружеским парам вручение медалей «За любовь и верность» будет проведено в муниципальных образованиях

Иркутской области на торжественных мероприятиях, посвященных данному

празднику.

— От имени Губернатора Иркутской области, членов регионального

Правительства и от себя лично выражаю глубокую признательность семьям,

где взаимоотношения родителей являются для детей замечательным примером

душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу. От того, насколько

будет крепка семья, зависит могущество и процветание Иркутской области и всей страны, — отметил Антон Логашов.

Впервые праздник — Всероссийский День семьи, любви и верности отмечался 8 июля 2008 года. В этот день русская православная Церковь поминает

святых чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских князей

Петра и Февронью, которые показали пример высочайшей нравственности и духовной силы семейных устоев. Организационным комитетом по проведению

«Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации», учреждена медаль

«За любовь и верность». Это общественная награда, которой награждаются

граждане Российской Федерации — супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью

семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также

добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие

детей достойными членами общества.

С 2008 года медалью «За любовь и верность» в Иркутской области награждено более 600 супружеских пар.

Еще четырем парам в рамках церемонии вручили микроавтобусы. Семьи стали

победителями конкурса по предоставлению автотранспорта многодетным

семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей. На территории Иркутской области данный конкурс стал

традицией. С 2013 по 2017 год семьям — победителям конкурса было вручено

17 автомобилей.

В 2018 году конкурсная комиссия рассмотрела документы 18 претендентов.

По итогам конкурса победителями стали семья Токарских Ирины и Александра

(Иркутский р-н., д. Куда), семья Серебренниковых Натальи и Петра

(Шелеховский р-н., с. Баклаши), семья Пархоменко Жанны и Леонида

(Заларинский р-н., д. Танга), семья Рукоминых Оксаны Николаевны и Александра Владимировича (Зиминский р-н., с. Батама). Медали «За любовь и верность» сегодня получили 42 супружеские пары Приангарья.