Расправилась с соперницами «на спине»

Фото из группы «Всероссийская Федерация Плавания» соцсети «Вконтакте»

Накануне вечером завершился очередной день соревнований первенства Европы среди юниоров по плаванию, которое в эти дни проходит в столице Финляндии Хельсинки.

Владимирскую область на престижном турнире представляет ковровская спортсменка Анастасия Авдеева . Вчера наша пловчиха стартовала на дистанции 200 метров на спине и оставила всех конкуренток позади, выиграв «золото» с результатом 02:09:56.

Ближайшие преследователи Анастасии — спортсменки из Венгрии и республики Молдовы отстали на 1,11 и 1,82 секунд соответственно.

Шестнадцатилетняя спортсменка Анастасия Авдеева стала первой в истории Владимирской области чемпионкой Европы среди юниоров по плаванию. К слову, нашему юному дарованию не хватило всего лишь 25 сотых секунды, чтоб выполнить нормативы мастера спорта международной категории.