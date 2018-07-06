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Расправилась с соперницами «на спине»
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Расправилась с соперницами «на спине» 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Всероссийская Федерация Плавания» соцсети «Вконтакте»
Накануне вечером завершился очередной день соревнований первенства Европы среди юниоров по плаванию, которое в эти дни проходит в столице Финляндии Хельсинки.
Владимирскую область на престижном турнире представляет ковровская спортсменка Анастасия Авдеева. Вчера наша пловчиха стартовала на дистанции 200 метров на спине и оставила всех конкуренток позади, выиграв «золото» с результатом 02:09:56.
Ближайшие преследователи Анастасии — спортсменки из Венгрии и республики Молдовы отстали на 1,11 и 1,82 секунд соответственно.
Шестнадцатилетняя спортсменка Анастасия Авдеева стала первой в истории Владимирской области чемпионкой Европы среди юниоров по плаванию. К слову, нашему юному дарованию не хватило всего лишь 25 сотых секунды, чтоб выполнить нормативы мастера спорта международной категории.
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