В КФУ может поступить 13-летний абитуриент

13-летний абитуриент может стать самым юным студентом Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба КФУ.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии университета Олега Бодрова, в этом году учебное заведение готово принять 12,7 тыс. студентов, из которых 5392 человека могут поступить на бюджет. Самым популярным среди направлений в КФУ — Институт управления, экономики и финансов КФУ.

Олег Бодров также отметил, что среди абитуриентов есть 67 стобалльников. Некоторые из них сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам. По словам Олега Бодрова, недавно в приемную комиссию КФУ с родителями пришел 13-летний абитуриент, экстерном окончивший школу.

«Я впервые встретил 13-летнего абитуриента. Он узнал всю необходимую информацию, глубоко задумался и сказал: «Мы подумаем». Я его лично приглашаю подать документы в Казанский федеральный университет».