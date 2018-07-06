Митрополит Лонгин: Институт семьи переживает кризис

Всероссийский день семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля.

Накануне праздника Высокопреосвященнейший Лонгин, Митрополит Саратовский и Вольский поздравил земляков с наступающим праздником.

«Дорогие братия и сестры!

От души поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Этот праздник отмечается в нашей стране в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Для нас их житие — пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве Крепкая семья ― это настоящая школа, где человек учится подлинной, деятельной любви: учится заботиться не только о супруге, но и о детях, и о родителях, всех своих близких. И если в семье каждый старается сделать счастливым другого, умеет не только получать, но и отдавать, — отношения приобретают особое тепло и глубину, укрепляются со временем. В такой семье любовь становится неиссякающим источником жизни и радости — и для супругов, и для всех, кто находится рядом с ними.

К сожалению, сегодня нам не хватает добрых примеров: сам институт семьи переживает кризис не только в нашей стране, но и во всем мире. Разрушение традиционных семейных отношений дезориентирует людей и порой делает их глубоко несчастными, приводит к нарастанию тяжелых общественных проблем. Причиной так называемой «демографической ямы» в России, широкого распространения абортов, их неоправданной доступности является не только бедность населения, как у нас часто говорят.

Все-таки основными причинами являются неумение любить, нежелание современных людей нести ответственность за детей и близких, а по большому счету — неверие в Бога. Многое необходимо сделать для того, чтобы исправить эту тяжелую ситуацию. В Церкви в целом и в нашей митрополии реализуется целый ряд программ поддержки семьи. Церковь старается обращать внимание наших современников, молодых людей, на добрые примеры, в том числе, явленные в жизни русских святых.

В дни памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских во всех храмах молятся о том, чтобы Господь даровал крепость семьям — «домашним церквам», супругам — преуспеяние в любви нелицемерной, сохранил их в мире и единомыслии, благочестии и чистоте, даровал им чад как Свое благословение. Всего этого от всего сердца и я желаю вам, дорогие братия и сестры!

Желаю семейного благополучия, умножения любви, помощи Божией заступничеством святых Петра и Февронии!».