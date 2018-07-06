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Фестиваль «Том Сойер Фест» приглашает волонтеров
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Фестиваль «Том Сойер Фест» приглашает волонтеров 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Присоединиться к фестивалю восстановления исторической среды по названием "Том Сойер Фест" может любой желающий, сообщает оргкомитет Года добровольца (волонтера).
За три года существования региональная акция в Самаре превратилась в большой проект, объединивший 23 региона России, в рамках которого добровольцы реставрируют деревянные дома и сохраняют исторический облик городов.
"Для фестиваля отбираются дома, которые не являются памятниками, но считаются важными элементами городской среды. Они находятся в собственности у простых людей, зачастую у пенсионеров. Даже самый простой косметический ремонт фасада — дело энергозатратное и недешевое, и многие не могут его потянуть ни по финансам, ни по ресурсам. Но мы очень любим деревянную архитектуру и хотим, чтобы она украшала города", — рассказали организаторы фестиваля.
Помимо этого в каждом городе разработана программа фестиваля, которая включает мероприятия от Центра прикладной урбанистики, встречи с реставраторами, архитекторами, художниками из разных городов и стран, экскурсии, концерты и поэтические вечера. С подробностями можно ознакомиться на сайте проекта http://tsfest.ru/.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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