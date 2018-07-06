Фестиваль «Том Сойер Фест» приглашает волонтеров

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости . Присоединиться к фестивалю восстановления исторической среды по названием " Том Сойер Фест" может любой желающий, сообщает оргкомитет Года добровольца (волонтера).

За три года существования региональная акция в Самаре превратилась в большой проект, объединивший 23 региона России, в рамках которого добровольцы реставрируют деревянные дома и сохраняют исторический облик городов.

"Для фестиваля отбираются дома, которые не являются памятниками, но считаются важными элементами городской среды. Они находятся в собственности у простых людей, зачастую у пенсионеров. Даже самый простой косметический ремонт фасада — дело энергозатратное и недешевое, и многие не могут его потянуть ни по финансам, ни по ресурсам. Но мы очень любим деревянную архитектуру и хотим, чтобы она украшала города", — рассказали организаторы фестиваля.

Помимо этого в каждом городе разработана программа фестиваля, которая включает мероприятия от Центра прикладной урбанистики, встречи с реставраторами, архитекторами, художниками из разных городов и стран, экскурсии, концерты и поэтические вечера. С подробностями можно ознакомиться на сайте проекта http://tsfest.ru/.