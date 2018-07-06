Гениальная ошибка: 7 изобретений, сделанных случайно

Весной 1998 года молодая продавщица факсовых аппаратов Сара Блэйкли как обычно постучала в один из домов городка Клируотер. Вышедшая ей навстречу американка устало прослушала заготовленную речь: «Покупайте факсы компании Danka, сегодня всего за 199 долларов». Внезапно Сара заметила, что хозяйка дома смотрит вовсе не на каталог факсов, а на ее фигуру. «Как вы это сделали?» — спросила она. «Вы про факсы?», — переспросила консультант. «Нет, про вашу талию», — ответила женщина.

Так началась история успеха одной из самых молодых женщин-миллиардеров США Сары Блэйкли, основателя бренда утягивающего белья для дам любой комплекции. Ее изобретение было случайным, но успех — оглушительным. В истории не только бизнеса, но и фундаментальной науки подобные случаи не редкость. Мы вспомнили самые удивительные открытия, которые были сделаны по чистой случайности.

Кубик Рубика

Легендарную головоломку в 1974 году создал венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрно Рубик. На второй год преподавания курса промышленного дизайна в будапештской Академии прикладных искусств Рубик задумался о том, чтобы создать для студентов учебное пособие, которое бы наглядно демонстрировало основы теории групп в алгебре.

Изначально он собрал деревянный кубик из 27 составных частей, раскрасив их грани в шесть разных цветов. Вместо внутреннего кубика он поместил специальный цилиндрический механизм, который позволял наружным элементам свободно вращаться относительно друг друга.

Пытаясь объяснить студентам сложную математическую теорию, Рубик не представлял, что через 20 лет запатентованный им кубик будет признан самой популярной детской игрушкой не только в Венгрии, но и во всем мире.

Весь следующий месяц Рубик корпел над своей головоломкой, пока не придумал комбинацию из 20 ходов, которая позволила собрать кубик так, чтобы шесть его граней были одного цвета.

В 1975 году он смог запатентовать свое изобретение под названием «Волшебный кубик». В 1988 году Эрно Рубик стал первый миллионером в Восточной Европе, а годом позднее его «пособие» было признано самой продаваемой игрушкой на планете.

Заменитель сахара

Если бы однажды химик русско-немецкого происхождения из Тамбова Константин Фальберг случайно не открыл прототип всех современных сахарозаменителей, спортсменам, диабетикам и адептам правильного питания в XX и XXI веке пришлось бы несладко.

Искусственный подсластитель был открыт в 1879 году, также по чистой случайности. По воспоминаниям Фальберга, в один из вечеров после долгого рабочего дня в лаборатории университета Джона Хопкинса , он сел ужинать, забыв помыть руки.

Внезапно ученый понял, что хлеб, сыр и мясо, к которым он прикасался во время еды, обладали одинаковым сладким привкусом, гораздо более ярким, чем натуральных сладостей — сахара или меда.

Вернувшись в лабораторию, химик вспомнил, что в течение дня проводил опыты над продуктами переработки каменного угля с применением сульфаминбензойной кислоты, частицы которой и остались у него на пальцах. Открытое им вещество — имид орто-сульфабензойной кислоты — он по аналогии с сахаром назвал сахарином.

После множественных опытов Фальберг также выяснил, что полученные кристаллы в 300 — 500 раз слаще сахара, но абсолютно не усваиваются человеческим организмом и потому не оказывают никакого влияния на уровень инсулина в крови.

Изобретение сахарин также ждал успех. Сегодня вещество и его продукты используются не только для производства сладостей (пищевая добавка E954), но и для производства тонеров в лазерные принтеры и даже в процессе вулканизации резины.

Небьющееся стекло

Почти одновременно с Фальбергом — в 1890-х годах — в далекой от США Европе работал другой гениальный химик Эдуард Бенедиктус.

Француз по происхождению, композитор по призванию, он считал науку своим хобби и даже не представлял, что запомнится потомкам именно как изобретатель-химик, который по случайности открыл прототип пуленепробиваемых стекол, или триплекса.

В 1903 году, работая в лаборатории, он нечаянно уронил колбу, в которой находилось вещество нитроцеллюлоза. Когда ученый поднял склянку с пола, он с удивлением понял, что на тонком стекле появились лишь маленькие трещины, в то время как обычно при падении колбы разлетались на части.

Поняв, в чем дело, Бенедиктус начал экспериментировать и создал многослойное стекло, укрепленное слоем целлулоида.

В 1909 году он получил патент на свое изобретение, а уже в 1911 году мир увидел первое стекло для автомобиля, которое может выдержать прямые удары. Кстати, по той же технологии сегодня делают не только большинство строительных стекол, но и стекла для хранения картин в Третьяковской галерее.

Фрисби

Создателем пластиковой «летающей тарелки» был герой Второй мировой войны Уолтер Фридерих Моррисон, пилот истребителя-бомбардировщика Р-47 Thunderbolt.

По его собственным воспоминаниям, идея создания игрушки с прекрасными аэродинамическими свойствами пришла к нему в 1948 году, когда он однажды вместе со своей невестой Лу отдыхал на пляже в Калифорнии.

Уже приехав к океану, молодые люди поняли, что забыли взять с собой мяч и в шутку стали перебрасывать друг другу жестяную крышку от ведерка с попкорном.

Игра оказалась настолько увлекательной, что по возвращении домой Моррисон создал первый эскиз «летающей тарелки» под названием Pluto Platter.

Несколько месяцев спустя он заметил, как возле пекарни Frisbie Pie Company своего родного города Ричфилда мальчишки перебрасывают друг другу формы для выпечки пирогов. Увиденное так впечатлило бывшего военного, что он продолжил работу над созданием парящей тарелки идеальной глубины и размера.

Ему понравилось и звучное название пекарни — изменив в нем всего одну букву, Моррисон в 1955 запатентовал свою игрушку «Fresbee». За следующие три года компании, выкупившей права у изобретателя, удалось продать 200 миллионов фрисби по всей Америке, а Моррисон смог обеспечить себе безбедную старость и мировую славу.

Кока-кола

Напиток, о котором сегодня знают 94% жителей планеты, изначально был задуман его создателем, окулистом и фармацевтом Джоном Пембертоном как лекарство от расстройства нервной системы и мигреней, а также как средство для лечения зависимости от опиума и морфия.

В 1888 году врач запатентовал рецепт напитка (три части листьев коки на одну часть орехов тропического дерева колы) и запустил продажу маленьких баночек с тонизирующей жидкостью в городской аптеке «Джекоба» города Атланты.

Название для напитка придумал Фрэнк Робинсон , бухгалтер Пембертона, который, долго не раздумывая над логотипом, просто каллиграфическими буквами вывел два основных ингредиента лекарства: кока и кола.

Однако сам Пембертон не долго почивал на лаврах — через несколько месяцев, в августе 1888 года он умер от сердечного приступа. Права на его изобретение выкупил бизнесмен Аз Григгс Кэндлер, который додумался газировать напиток и подавать в продажу охлажденным, а в 1920-м году отказался от использования орехов кока для производства газировки.

Кстати, рецепт приготовления легендарной сладости до 50-х годов оставался в секрете. Сегодня «классическую» колу готовят из очищенной газированной воды, сахара, натурального красителя карамели и кофеина с добавлением ароматизаторов и регуляторов кислотности.

Картофельные чипсы

Еще один хит современного фастфуда — хрустящие картофельные ломтики — тоже появились на свет случайно. Их впервые приготовил американец Джордж Крам, шеф-повар популярного ресторана Саратога-Спрингс в Нью-Йорке в 1853 году.

Один из гостей его ресторана пожаловался на то, что жареный картофель в рагу нарезан слишком толсто. Повар, не привыкший к тому, что его блюда критикуют, нарезал картофель ломтиками толщиной с бумажный лист и до хруста обжарил их в масле с солью.

Крам был уверен, что после такого жеста клиент снова разразится потоком критики, но тот остался очень доволен и даже пообещал, что станет постоянным посетителем.

ФОТО: Vaclav Salek, ТАСС

Коронное блюдо из картофеля хозяева ресторана назвали «Саратога Чипс» и сделали фирменным блюдом заведения, а всего через год шеф-повар понял, что хочет открыть свое заведение с целым меню из сладких и соленых картофельных ломтиков.

На каждый стол в своем кафе Крам в качестве комплимента подавал вазочку классических соленых чипсов с паприкой — в дань памяти о своем изобретении, которое спустя несколько лет стало новым национальным блюдом для американцев.

Суперклей

Привычный в обиходе моментальный клей его изобретатель, химик Гарри Кувер, долгое время считал случайным и совершенно бесполезным открытием.

Дело было в том, что в 1951 году он, сотрудник компании Eastman Kodak , получил заказ на производство прозрачного пластика для оптических прицелов. За основу он взял цианоакрилаты, которые рассматривал под прибором рефрактометром (так измеряют показали преломления среды).

Однажды, перепробовав более 20 образцов веществ этой группы, Кувер решил оставить опыт до утра и в расстроенных чувствах покинул лабораторию. Вернувшись в нее на следующий день, он обнаружил, что линзы рефрактометра слиплись так, что их было невозможно было отделить друг от друга даже с помощью растворителя.

Получив выговор за порчу лабораторного имущества, Кувер понял, что открыл универсальное соединение для склеивания любых поверхностей.

Спустя 7 лет на рынке появился первый суперклей компании с названием Eastman. Сегодня он есть в каждом доме, но состав вещества за 50 лет так и не изменился.

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