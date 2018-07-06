Синявская: конкурс вокалистов им. Магомаева привлекает певцов со всего мира

МОСКВА, 6 июля. / ТАСС /. Организаторы Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева , который в пятый раз пройдет 19 и 20 октября в Москве, получают заявки со всех уголков мира. Об этом в интервью ТАСС сообщила вдова певца, народная артистка СССР, председатель жюри смотра Тамара Синявская

"На этот конкурс откликаются практически со всех уголков мира, благодаря в том числе и интернету, — отметила Синявская. — И наши бывшие соотечественники, и те, кто только по рассказам родственников или других музыкантов узнают о существовании этого конкурса и в честь кого он назван, начинают интересоваться. Планка очень высокая. Не каждый решится участвовать в конкурсе, который носит имя Муслима Магомаева".

Пока независимая конкурсная комиссия проводит отбор участников, которые будут допущены к очному этапу: 19 октября певцам предстоит исполнить классическое и эстрадное произведения, а 20 октября — в финале, посвященном памяти Муслима Магомаева, — спеть композиции из репертуара баритона.

По итогам конкурса присуждаются золотая, серебряная и бронзовая медали, а также денежные призы: $25 тыс., $15 тыс. и $10 тыс. за первое, второе и третье места соответственно.

"Могу сказать одно: у конкурсантов, которые получили признание на этом конкурсе, начинается новая фаза их музыкальной жизни. Конкурсанты дают о себе знать в разных уголках мира, и мне это очень приятно", — подчеркнула Синявская.