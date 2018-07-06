Показы мультфильма «Монстры на каникулах 3» пройдет в кинотеатре «Арлекино»

Предпремьерный показ мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» пройдет 11 июля в нижегородском кинотеатре «Арлекино».

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!