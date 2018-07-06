Показы мультфильма «Монстры на каникулах 3» пройдет в кинотеатре «Арлекино» 

Предпремьерный показ мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовёт» пройдет 11 июля в нижегородском кинотеатре «Арлекино».
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
Sony Pictures Animation представляет фильм «Монстры на каникулах 3: Море зовёт». Главные роли в оригинальной версии озвучили Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Кевин Джеймс, Стив Бушеми, Дэвид Спейд, Кигэн-Майкл Ки, ФрэнДрешер, Молли Шеннон и Мэл Брукс. В российском дубляже роли озвучивают Полина Гагарина (Мэвис), Сергей Бурунов (Дракула) и Миша Марвин (Кракен).